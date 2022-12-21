Rivian R1S ve R1T, yazılım güncellemesiyle yeni bir Kar moduna kavuşuyor

Rivian, son dönemde 2 farklı aracı için uzaktan paylaştığı güncellemelerle oldukça adından bahsettiriyor. Hatırlarsanız daha önce önce bir yazılım güncellemesiyle R1S ve R1T için bir menzil artışı eklemişti ve bugün şirket farklı bir güncelleme ile karşımızda. Bu sefer, bir R1S veya R1T’ye sahipseniz ve en son güncellemeyi yüklerseniz, sihirli bir şekilde kullanabileceğiniz yepyeni bir Kar moduna sahip olacaksınız.

Bu tam olarak isme dayalı olmanın ima ettiği şeydir. Karlı koşullarda sürüş için tasarlanmıştır ve aracın ayarlarını buna göre optimize eder. Ayrıca sulu kar ve buz için de iyidir, ancak yalnızca yoldayken. Araziye çıkmak istiyorsanız, orada kar veya buz olsa bile, şirket daha iyi sonuçlar için mevcut Off-Road modunu kullanmanızı tavsiye ediyor.

Kar modu, daha rahat fren ve gaz tepkileri sunar ve tutuşu düşük yüzeylerde daha hassas kontrol sağlamak için rejeneratif frenleme kuvvetini azaltır. Ayrıca, Otomatik Tutma işlevine daha sorunsuz bir geçişle birlikte gelir; bu, yollar kaygan olduğunda daha kontrollü durmalar beklemeniz gerektiği anlamına gelir.

2022 Rivian R1T

Kar moduna ek olarak, en son güncelleme, uygulama aracılığıyla kabini (koltuklar ve direksiyon simidi dahil) uzaktan ısıtmanın yanı sıra camların ve yan aynaların buzunu çözme yeteneği getiriyor.

2022 Rivian R1S

Haberi tamamlamadan önce bizler de biliyoruz ki ülkemizde maalesef henüz bir Rivian R1S ya da R1T modeli bulunmuyor. Fakat bu gibi haberleri paylaşıyoruz ki teknolojinin nerelere gittiğini, farklı markaların bu konuda neler yaptığını bilmelisiniz.