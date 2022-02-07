Günümüzün en popüler oyunlarından olan Roblox, içerisinde birçok geliştirme yapacağınız bir oyundur. Özellikle küçük yaş grupları tarafından çok oynanan Roblox, bazı ebeveynler tarafından silinmek isteniyor. Bugünkü yazımızda Roblox hesabı nasıl silinir sorusuna cevap vereceğiz.

Roblox son zamanlarda milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Özellikle pandemi sonrası kullanıcı sayısında büyük artış gözlemlendi. Bu artış peşinde birçok soruyu beraberinde getirdi. Özellikle birçok ebeveyn, Roblox’un çocuklara nasıl bir etki bıraktığını tartışıyor. Sosyal medya üzerinden birçok form sayfasında bu oyunun çocukları olumsuz yönde etkilediği konuşuluyor.

Roblox, kendi dünyanı inşa et temasıyla ortaya çıkan bir sandbox oyunu oldu. Buna ek olarak oyuncular yapım içerisinde kendi oyunlarını oluşturabiliyor. Çevrimiçi oyun platformu, dünyanın dört bir yanından oyuncuların bir araya gelerek oyunlarda birbirleriyle rekabet etmelerini sağlıyor. Sizlerde bir ebeveynseniz ve bu oyunun çocuğunuza zarar verdiğini düşünüyorsanız, birçok farklı yolla Roblox hesabını silebilirsiniz.

Hesap Nasıl Silinir?

Eğer Roblox hesabını silmek istiyorsanız, hem akıllı telefondan hem de bilgisayarınızdan bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle üzücü bir durum var ki, hiç bir Roblox hesabı tamamen silinmiyor. Yani açmış olduğunuz hesabı tamamen yok edemiyorsunuz. Bu işlemi tamamen gerçekleştirmek istiyorsanız, oyun içi yetkili kişilerle iletişime geçerek yapabilirsiniz.

Roblox Yetkilileri ile İletişime Geçin

Hesap silme işlemini gerçekleştirmek için Roblox’un çevrimiçi destek formunu kullanın.

Roblox destek personeline info@roblox.com adresinden e-posta gönderin ve hesabınızın silinmesini talep edin.

adresinden e-posta gönderin ve hesabınızın silinmesini talep edin. Hesabınızı silmek istediğinizi söylemek için 888-858-2569 numaralı telefondan Roblox müşteri hizmetlerini arayın.

Bu durumu gerçekleştirmek için, kullanıcı adınızı belirtmeniz ve e-posta hesabınızdan onaylamanız gerekiyor.

Roblox’u Devre Dışı Bırakın

Roblox hakkında özelliklerinden birisi de yaklaşık 1 yılı aşkın süredir aktif olmayan hesapların silinmesi olarak biliniyor. Bu durum Roblox hesabını silmek için başka bir yöntemdir. 1 yıl boyunca hiç bir şekilde oturama giriş yapmazsanız, Roblox hesabınız silinmiş olacaktır. Sizlerin de Roblox’u silmek için bir acil bir durumunuz yoksa 1 yıl kadar bekleyebilirsiniz.

Hesabınız silindikten sonra eski Roblox hesap bilgilerini kurtaramayacağınızı unutmayın. Şirket politikasına göre, Roblox silinen hesapları tekrardan geri yüklemiyor. Bu yüzden işlemi gerçekleştirmeden önce detaylıca düşünmeniz gerekiyor.

Roblox Web Sitesinden İptal Etme

İlk olarak Roblox web sitesine giriş yapın.

Sağ üst köşede yer alan Ayarlar kısmına tıklayın.

Sol kenarda görünen Faturalandırma seçeneğine girin.

seçeneğine girin. Karşınıza çıkan ekranda Yenilemeyi İptal Et seçeneğine tıklayın ve onaylamayı gerçekleştirin.

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