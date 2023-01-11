Sahibinden Araç Satışlarından Komisyon Alacak!

Günümüzün en çok ziyaret edilen ticaret sitesi Sahibinden, 1 milyon TL’yi aşan satışlardan komisyon alma kararı aldı.

Araç alış-satış için ülkemizde sıklıkla tercih edilen sitelerin başında gelen Sahibinden, her geçen gün fiyatların yükselmesinden dolayı sıkıntı yaşamaya başladı. Sahibinden konu hakkında bir açıklama paylaştı. Açıklamaya göre, 1 milyon TL’yi aşan araç ilanlarından ekstra olarak ilan ücreti tahsil edilecek.

Sahibinden, kurumsal üyelerin ilanlarındaki araçların fiyatlarının 1 milyon TL’yi geçmesi durumunda 1 milyon TL’nin üzerinde kalan tutarın on binde üçü oranında ek ilan ücreti tahsil edecek. Bu ücret kullanıcıların faturalarına yansıtılacak.

10 Şubat tarihi ile beraber yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemede, fiyat artırılmadan tekrarlan ilanlarda geçerli olmayacak. Ayrıca satış fiyatı 1 milyon TL’nin altında kalan araçlar için bu ilan ücreti geçerli olmayacak.

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