Xiaomi’nin İlk Elektrikli Aracı Görüntülendi!

Günümüzün en büyük teknoloji firmalarından Xiaomi’nin, yerel basında yer alan bir habere göre, ilk modelin Tesla’nın Model 3 sedan ile rekabet etmeyi amaçladığı iki elektrikli araç (EV) üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Modena kod adlı ilk modelin Tesla’dan daha büyük ve daha güçlü olduğu ve XPeng’in P7’sine benzer şekilde fiyatlandırılacağı söyleniyor.

Xiaomi, aracın başlangıç ​​fiyatını 38.000$ ila 43.600$ arasında olan ve diğerinin başlangıç ​​fiyatını 51.600$ olan iki farklı versiyonunu satışa çıkaracağa benziyor.

Daha uygun fiyatlı modelin standart bir 400V BYD lityum demir fosfat pil paketi ile çalıştırılması ve halka satılması bekleniyor. Ayrıca, Alman Continental şirketi ile ortaklaşa geliştirilen çok sayıda sensöre sahip olacak. 2021 Li Auto Li ONE’ın kullandığına benzer kameralar ve beş mmWave radarı da bu aracın bünyesinde yer alacak.

Daha yüksek fiyatlı model ise, yüksek voltajlı bir 800V mimarisi üzerine inşa edilecek ve CATL’nin sadece 15 dakikada %0’dan %80’e şarj edilebilen Qilin Bataryasını kullanacak. Nvidia’dan bir Orin X işlemcinin yanı sıra LiDAR ve Xiaomi tarafından geliştirilen algoritmalarla donatılacak.

Her iki versiyonun da akıllı kokpiti, bu yılın sonlarında ilk kez Jidu ROBO-01’de kullanılacak olan Qualcomm 8295 işlemciler tarafından desteklenecek.

Xiaomi’nin “Le mans” kod adlı ikinci üretim aracının 2025 yılında piyasaya çıkması planlanıyor ve şirket içi kontrol yazılımına sahip üç motora sahip olacak. İlki ile aynı platform üzerine inşa edilecek.

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