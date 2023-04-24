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Samsung, ABD’de Yenilenmiş Galaxy S22 Serisini Tanıttı!

Yenilenmiş telefonlar ve S23 serisi arasındaki fiyat farkının az olması nedeniyle, bazı alıcılar bunun yerine en son model olan Galaxy S23'ü tercih edebilir. Samsung'un programı, daha düşük maliyetle yüksek kaliteli bir akıllı telefon isteyenler için uygun bir seçenek sunuyor.

Ayşen Sıla

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Samsung, geçen yılın amiral gemisi Galaxy S22 modellerini teklifine dahil ederek ABD’deki Certified Re-Newed programı kapsamında yeniden satışa sundu. Program, yenilenmiş akıllı telefonları, yepyeni bir pil güvencesi ve 1 yıl garanti ile daha düşük bir fiyat etiketiyle sunuyor. Amazon’da satılan yenilenmiş telefonlarla karşılaştırıldığında, Samsung’un programı, cihazın su geçirmezliğini korumanın ek avantajını da sunuyor.

Yenilenmiş Galaxy S22, sırasıyla 619 dolar ve 669 dolar fiyatla 128GB ve 256GB olmak üzere iki depolama seçeneğiyle geliyor. Galaxy S22 Ultra ayrıca 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle sunuluyor ve fiyatları sırasıyla 919 dolar ve 1.019 dolar. Galaxy S22 Plus ise yalnızca 128 GB depolama seçeneğiyle geliyor ve fiyatı 769 dolar.

Samsung’un yenilenmiş telefonları, Amazon’da satılanlardan daha yüksek bir fiyata gelebilirken, üst düzey bir akıllı telefon pazarındakiler için ek avantajlar dikkate alınmaya değer. Yepyeni pil, cihazın en iyi şekilde çalışmasını sağlarken, garanti müşterilere gönül rahatlığı sağlıyor. Ayrıca telefonun su altında sorunsuz kullanılabilmesi de önemli bir avantaj olarak yenilenen Galaxy S22 modellerini neredeyse yeni modeller kadar iyi yapıyor.

Samsung-Galaxy-S22-Plus

Bununla birlikte, yenilenmiş telefonlar ve S23 serisi arasındaki fiyat farkının az olması nedeniyle, bazı alıcılar bunun yerine en son model olan Galaxy S23’ü tercih edebilir. Samsung’un programı, daha düşük maliyetle yüksek kaliteli bir akıllı telefon isteyenler için uygun bir seçenek sunuyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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