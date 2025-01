Samsung Açıkladı: Galaxy S25 Serisi Geliyor, İşte Çıkış Tarihi!

Samsung’dan açıklama nihayet geldi, Galaxy S25 serisi çıkış tarihi belli oldu. Samsung’un Ocak ayında Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyeceği ve bu organizasyonda yeni cihazlarını tanıtacağı sızdırılmıştı. Güney Koreli dev şirketin bu etkinlikte Galaxy S25 serisini lanse edeceği de ortaya çıkmış ve amiral gemisi seri de heyecanla beklenmekte idi. Sonunda Galaxy S25 modelleri geliyor, işte detaylar…

Galaxy S25 Serisi Geliyor, İşte Çıkış Tarihi!

Samsung yeni bir açıklama yaparak Galaxy Unpacked etkinliğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 22 Ocak 2025 tarihinde etkinlik gerçekleştirilecek ve marka bu organizasyonda pek çok yeni cihazını tanıtacak. Bunlardan en çok bekleneni ise Samsung amiral gemisi telefon serisi Galaxy S25 idi. Nihayet beklenen telefon modelleri 22 Ocak’ta lanse edilecek.

Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtımı yapılacak olan Samsung üst segment telefon serisi kapsamında dört model kullanıcıya sunulacak. Bunlar; Galaxy S25, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Slim şeklinde. Şimdiye dek ortaya çıkan sızıntılarla cihazların pek çok özelliği belli oldu. Bu bağlamda her modelin Qualcomm’un geçtiğimiz Ekim ayında piyasaya çıkardığı Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alacak. Yani her bir telefonun son derece yüksek performansla geleceği söylenebilir.

Telefonların ekran kısmında da Dynamic AMOLED 2X yer alacak. Yüksek görüntü kalitesi, oldukça güçlü bir performans ile gelecek olan cihazları beklenen özelliklerinden bahsedelim. İşte Galaxy S25 beklenen özelliklerinden bazıları:

Ekran – 120 Hz yenileme hızı, 1080 x 2340 piksel , 6,36 inç Dynamic AMOLED 2X

, 6,36 inç Dynamic AMOLED 2X İşlemci – Snapdragon 8 Elite

RAM – 12 GB

Depolama seçenekleri – 128 GB / 256 GB / 512 GB

Batarya – 4.000 mAh

Kablolu şarj – 25W

Galaxy S25 Plus beklenen özellikleri aşağıdaki gibi listelenebilir:

Ekran – 120Hz yenileme hızı, 1440 x 3120 piksel, 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X

6,7 inç Dynamic AMOLED 2X İşlemci – Snapdragon 8 Gen Elite

RAM – 12 GB

Depolama – 256 GB / 512 GB

Batarya kapasitesi – 4.900 mAh

Hızlı şarj – 45W

Galaxy S25 Slim beklenen özelliklerinden bazıları şu şekilde:

Ekran – 120 Hz yenileme hızı, 1080 x 2400 piksel, 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X

6,7 inç Dynamic AMOLED 2X Arka kamera – 200 MP (geniş açılı) + 50 MP (telefoto) + 50 MP (ultra geniş açılı)

Ön kamera – 10 Megapiksel f/2.4 (geniş açılı)

İşlemci – Snapdragon 8 Elite

RAM – 12 GB

Depolama – 256 GB / 512 GB / 1 TB

Şarj – 25 W hızlı şarj

Galaxy S25 Ultra beklenen özellikleri: