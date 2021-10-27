Samsung Dizüstü Bilgisayarlar İçin One UI Book 4 Geliyor!

Google, Android mobil işletim sisteminin son sürümünü resmi olarak duyurdu ve bu yeni güncellemenin kullanıma sunuldu. Şimdi ise, akıllı telefon üreticilerinin özel UI görünümleri görücüye çıkıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung bugün yaklaşmakta olan One UI 4 için; bir tanıtım videosu paylaştı. Samsung One UI 4 Beta bazı Samsung telefonları için zaten mevcut ve kararlı sürümün birkaç hafta içinde piyasaya çıkmasını bekliyoruz.

Şirketin sonlara doğru paylaştığı tanıtım videosunda Samsung; dizüstü bilgisayarlara yönelik One UI Book 4′ün de olacağını ortaya koyuyor. Adından da anlaşılacağı gibi; bu markanın dizüstü bilgisayarları için özel bir versiyonu olacak.

Samsung One UI Book 4 piyasaya sürüldüğünde Galaxy Book Pro 360, Galaxy Book Pro, Galaxy Book Flex 2, Galaxy Book ve Galaxy Book Odyssey için mevcut olacak. Ayrıca şirketin gelecek veya gelecekteki dizüstü bilgisayarlarında da mevcut olmasını bekliyoruz.

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