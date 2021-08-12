Samsung Galaxy A52s 5G Geliyor – Tüm Detaylar

Samsung Galaxy A52‘nin güncellenmiş bir versiyonu olan Samsung Galaxy A52s söylentilere konu olmaya devam ediyor. Yeni bilgilere göre Samsung’un yeni akıllı telefonu çok yakında satışa sunulacak. Telefona dair yeni detaylar bugün ortaya çıktı.

Galaxy A52s 5G, 6.5 inç S-AMOLED ekran ve 1080 x 2400 piksel Full HD + çözünürlük vaat ediyor. Ekranın altında optik parmak izi tarayıcı bulunacak. Merkezi olarak hizalanmış ekran deliği ise, 32 megapiksellik bir selfie kamerasına ev sahipliği yapacak.

A52s 5G’nin arka kamera kurulumunda f/1.8 diyafram açıklığına sahip 64 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş lens, 5 megapiksel makro kamera ve 5 megapiksel derinlik sensörü bulunacak. A52s, 4K videolar çekebilecek.

Telefonda Snapdragon 778G işlemci bulunacak. Avrupa’da 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunacak ve diğer pazarlarda 256 GB depolama ile gelmesi bekleniyor. 25W hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh pil sunacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

One UI 3.1’e sahip Android 11 işletim sistemiyle çalışacak olan cihaz, çift SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, microSD kart yuvası ve USB-C bağlantı noktası gibi başka özellikler de sunacak. Son olarak, IP67 dereceli su geçirmez ve toz geçirmez bir cihaz olacak. Telefonun 530 dolar fiyatla, siyah, yeşil, mavi ve mor renk seçenekleri sunması bekleniyor.

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