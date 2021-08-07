Samsung Galaxy A52s 5G Bluetooth Sertifikası Aldı

Samsung Galaxy A52s 5G, Bluetooth SIG sertifikasını aldığı için lansmana bir adım daha yaklaştı. Bu akıllı telefon modeli sertifika yetkilisinin web sitesinde üç model numarasıyla listelenmiştir. Bu seri numaraları şöyle; SM-A528B, SM-A528B_DS ve SM-A528N.

Listeler Galaxy A52s ile ilgili herhangi bir özellik içermiyor, ancak Geekbench sayesinde, SM-A528B model kodlu A52s 5G‘nin Snapdragon 778G anakart tarafından destekleneceğini, Android 11 çalıştıracağını ve dahili 8GB RAM‘e sahip olacağını biliyoruz. Aynı model FCC tarafından da onaylandı ve Wi-Fi 6 bağlantısını ve bir NFC çipinin varlığını ortaya koydu.

Samsung‘dan henüz Galaxy A52s hakkında bir haber yok, ancak önceki sızıntılar, A52s 5G‘nin kaputun altında Snapdragon 778G yonga seti olan bir Galaxy A52 5G olacağını ve 128 GB depolama ile Avrupa’da yaklaşık 450 Euro’ya mal olacağını gösteriyor.

Samsung‘dan Galaxy A52s 5G hakkında resmi bilgi beklerken Galaxy A52 5G ile ilgili ilk izlenimlerimizi buradan okuyabilirsiniz.