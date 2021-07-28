Samsung Galaxy A52s’in Fiyatı Sızdırıldı – İşte Detaylar

Samsung, Mart ayında Samsung Galaxy Awesome Unpacked etkinliğinde Galaxy A52 ve Galaxy A52 5G‘yi tanıttı. Dört ay sonra söylentiler, Galaxy A52s adlı üçüncü bir modelin yakında piyasaya sürüleceğini söylüyor. Bugün, yeni bir rapor bu modelin fiyatını ortaya koyuyor.

91Mobiles tarafından hazırlanan bir rapora göre Samsung, yakında Avrupa’da Galaxy A52s’i piyasaya sürecek. Kaynağa göre telefon, 128 GB dahili depolama ile gelecek. En önemlisi, Avrupa’da 449 euro civarında perakende satış yapacağı söyleniyor. Ne yazık ki, raflara ne zaman çıkacağından tam olarak emin değil.

Önceki raporlara göre, SM-A528 model numarasına sahip yeni Galaxy A52s, bir Qualcomm Snapdragon 778G işlemci tarafından desteklenecek. Şu anda mevcut olan Galaxy A52 ve Galaxy A52 5G, sırasıyla Snapdragon 720G ve Snapdragon 750G’ye sahipti.

Model numarası, yonga seti ve dahili depolama dışında telefonun 8GB RAM ve Android 11 ile geleceğini biliyoruz. Önümüzdeki günlerde resmi duyurudan önce bu akıllı telefon hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz.