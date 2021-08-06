Samsung Galaxy A52s Telefoto Kamera Kullanmayabilir

Yaklaşan Samsung Galaxy A52s 5G, daha güçlü bir yonga seti olan Snapdragon 778G‘yi kullanacak (kanıt olarak daha önceki Geekbench sonuçlarını baz alıyoruz). Bu, A52 5G‘deki Snapdragon 750G‘den ve 4G destekli A52‘deki 720G’den bir adım önde. Bununla birlikte, iyileştirme beklentilerine sağmen bu, “s” modelindeki tek yükseltme olabilir.

GalaxyClub ile konuşan kaynaklar, A52‘lerin iki kardeşiyle aynı 64 + 12 + 5 + 5 MP kamera kurulumuna sahip olacağını söylüyor. Daha önce “s” modelinin 3x telefoto lense sahip Galaxy A72‘ye benzer bir kamera kurulumuna sahip olacağı konuşuluyordu.

Öyle görünüyorki bu özellik bu telefon ile gelmeyecek. Diğer yükseltmeler de yok. Selfie kamerasının 32 MP sensörle aynı kalacağı bildiriliyor. Pil kapasitesi de değişmiyor, 4.500 mAh‘de kalıyor. Kısacası, bu, yonga seti değiştirilen Galaxy A52 5G olacak (kuşkusuz, 6 nm’lik bir çipi 8 nm’lik bir çiple takas etmek harika, Adreno 642L GPU’nun önemli bir performans artışı vaat ettiğinden bahsetmiyorum bile).

128 GB depolama alanına sahip Samsung Galaxy A52s 5G‘nin söylenti fiyatı 450 €. Avrupa’da şu anda A52 5G’nin maliyeti bu kadar, yani ya indirim yapılacak ya da üretim durdurulacak.