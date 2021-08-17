Samsung Galaxy A52s 5G Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Samsung Galaxy A52 5G güzel bir telefon ancak incelememizde yonga setinin (Snapdragon 750G) fiyatına göre biraz hayal kırıklığı yarattığını ve 15W şarj hızının düşük kaldığını belirtmiştik. Samsung bu eleştirilere kulak asmış ki, bu iki sorunu da çözmek için telefonun bir “s” versiyonu geliyor.

Yeni Samsung Galaxy A52s 5G, TSMC’nin fabrikasında üretilen, dört Kryo 670 çekirdeği (Cortex-A78 tabanlı), üst düzey Adreno 642L GPU ve X53 5G modem içeren yonga seti Snapdragon 778G (6nm) ile geliyor. Bu, Snapdragon 750G‘den çok daha iyi bir yonga seti, üstelik 750G 8nm üretim mimarisine sahipti. Ayrıca bir önceki modelde Adreno 619 GPU kullanılmıştı.

Yeni yonga seti bir bellek yükseltmesi ile gelmiyor, ancak yine de makul miktarda esneklik elde ediyorsunuz. Temel yapılandırmada 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Yerel pazarlara bağlı olarak 8/128GB ve 8/256GB versiyonlarına da ulaşabilirsiniz. Akıllı telefonda daha fazla depolama alanına ihtiyacınız olduğunu fark ederseniz, bir microSD yuvası olduğunu unutmayın.

Galaxy A52s 5G‘nin orijinal modele göre getirdiği ikinci büyük yükseltme, 25W hızlı şarj desteğidir (kutunun içerisinden 25Watt destekli şarj aleti ile birlikte gelir). Teknik olarak, A52 5G ayrıca 25W şarjı da destekler, ancak yalnızca 15W adaptörle birlikte gelir. “s” modelinde durum böyle değil – tıpkı A72 5G’de olduğu gibi 25W şarj cihazına sahip oluyorsunuz.

Pil kapasitesi hala 4.500 mAh değerine sahip ve Samsung bu kapasitenin iki günlük kullanım için yeterli olduğunu iddia ediyor. S olmayan model, testimizde mükemmel bir 111 saat Dayanıklılık derecesi aldı, ancak bu yeni modelin nasıl performans göstereceğine daha sonra detaylı değineceğiz.

A52s 5G’de 120Hz yenileme hızı ve 1080p+ çözünürlüğe sahip 6,5” Süper AMOLED panel bulunuyor. Daha önce olduğu gibi, sabit odaklı f/2.2 lensli 32MP selfie kamera ile birlikte ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusu var.

64MP ana sensör (OIS’li f/1.8 lens), 12MP ultra geniş (f/2.2) birimin yanı sıra 5MP makro kamera ve 5MP derinlik sensörü ile arka kamera da değişmeden kalıyor. Ancak burada A72 5G’deki gibi bir telefoto kamera yok.

Her neyse, telefon toza ve suya dayanıklılık açısından IP67 olarak derecelendirilmiştir (30 dakika boyunca 1 metreye kadar tatlı suya batırılabilir).

Samsung Galaxy A52s 5G Renk Seçenekleri 1 of 4

İngiltere‘de Samsung Galaxy A52s 5G 3 Eylül’den itibaren satışa sunulacak (ön siparişler 24 Ağustos’ta, yani önümüzdeki Salı’da başlayacak). Başlangıç fiyatı 410 £, bu da A52 5G (6/128 GB) fiyatı ile neredeyse aynı. Telefon dört renkte sunulacak: Müthiş Siyah, Müthiş Beyaz, Müthiş Menekşe ve Müthiş Nane.