Samsung Galaxy A53 Aralık 2022 Güvenlik güncellemesi aldı

Samsung, dört yıllık muhteşem bir Android yükseltme vaadi ve daha da uzun güvenlik yamaları desteği ile Google’ı kendi oyununda yendi – bu, Samsung telefonlarının en sevdiğimiz Android amiral gemileri arasında olmasının büyük bir nedeni. Yazılım taahhüdüne sadık kalan Samsung, büyük One UI 5 güncellemesinin ardından tüm Galaxy S20 serisinin yardımıyla başlatılan en yeni Aralık 2022 yamasını alıyor.

Avrupa’da satılan Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra modelleri, en son güvenlik yamalarını alan ilk modellerdir. SamMobile’a göre, Samsung’un Aralık güncellemesi şimdiden 22 Avrupa ülkesi ve bölgesinde yayında. Düzeltme eki, G98xBXXSFGVK7 sürüm numarasını taşır — seri, cihaz ve ülke/operatör kodlarıyla başladığından, özellikle son dört harfi arayın.

Samsung’un aylık bülteni, Aralık yamasının birkaç kritik olanlar da dahil olmak üzere pek çok güvenlik açığını giderdiğini söylüyor. Bu nedenle, güncellemeyi alır almaz yüklemeniz tavsiye ediliyor.

Kasım 2022 yaması ile Samsung, normal sürüm programına kıyasla hafif gecikmelerle karşılaştı. Ancak şirket, geçen ay Android 13 tabanlı büyük One UI 5 güncellemesini yayınlamakla meşgul olduğu için bu anlaşılabilir bir durum. Umarım, Samsung en son güncelleme ile işleri çözebilecektir.

Galaxy S20 ailesine ek olarak, Samsung’un Galaxy A90 5G için Aralık ayı güncellemesinin dağıtımını da görüyoruz. Bu, takip edilecek çok sayıda başka Galaxy telefonu olduğunu gösteriyor ve güncellemeleri yayınlandıkça bu listeyi bu eklemelerle güncelleyeceğiz.

Galaxy S10 serisi

Galaxy S10e: G97xFXXSGHVL1, 13 Aralık’ta piyasaya sürüldü

Galaxy S10: G97xFXXSGHVL1, 13 Aralık’ta yayınlandı

Galaxy S10+: G97xFXXSGHVL1, 13 Aralık’ta yayınlandı

Galaxy S20 serisi

Galaxy S20: G98xBXXSFGVK7, 6 Aralık’ta piyasaya sürüldü

Galaxy S20+: G98xBXXSFGVK7, 6 Aralık’ta yayınlandı

Galaksi S20 Ultra; G98xBXXSFGVK7, 6 Aralık’ta yayınlandı

Galaxy S20 FE 4G (Exynos): G780FXXSAEVL1, 16 Aralık’ta piyasaya sürüldü

Galaxy S20 FE 4G (Snapdragon): G780GXXS3DVL1, 16 Aralık’ta piyasaya sürüldü

Galaxy S20 FE 5G: G781BXXS4GVL1, 23 Aralık’ta piyasaya sürüldü

Galaxy S21 serisi

Galaxy S21: G991BXXU5DVKF, 13 Aralık’ta piyasaya sürüldü

Galaxy S21+: G991BXXU5DVKF, 13 Aralık’ta yayınlandı

Galaxy S21 Ultra: G991BXXU5DVKF, 13 Aralık’ta piyasaya sürüldü

Galaxy S21 FE: G990BXXS2DVL1, 23 Aralık’ta piyasaya sürüldü

Galaxy S22 serisi

Galaxy S22: S908EXXU2BVKM, 13 Aralık’ta piyasaya sürüldü

Galaxy S22+: S908EXXU2BVKM, 13 Aralık’ta piyasaya sürüldü

Galaxy S22 Ultra: S908EXXU2BVKM, 13 Aralık’ta piyasaya sürüldü

Galaxy Note 10 serisi

Galaxy Note 10 Lite: N770FXXS8HVL1, 16 Aralık’ta piyasaya sürüldü

Galaxy A serisi

Galaxy A12: A125FXXU2CVL1, 27 Aralık’ta piyasaya sürüldü

Galaxy A51 5G: A516BXXU5EVL2, 12 Aralık’ta piyasaya sürüldü

Galaxy A52s 5G: A528BXXS1DVL2, 12 Aralık’ta piyasaya sürüldü

Galaxy A53: A536BXXU4BVL2, 27 Aralık’ta piyasaya sürüldü

Galaxy A90 5G: A908BXXS5EVK4, 6 Aralık’ta piyasaya sürüldü

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Flip 3: F711BXXS3DVKB, 8 Aralık’ta yayınlandı

Galaxy Z Flip 4: F721BXXS1BVKC, 9 Aralık’ta yayınlandı

Galaxy Z Fold 3: F926BXXS2DVKB, 8 Aralık’ta yayınlandı

Galaxy Z Fold 4: F936BXXS1BVKC, 8 Aralık’ta yayınlandı

Galaxy Tabletler

Galaxy Tab S7: T87XXXU2DVL3, 22 Aralık’ta piyasaya sürüldü

Galaxy Tab S8: X706BXXU3BVL2, 15 Aralık’ta piyasaya sürüldü

Galaxy Tab S8+: X806BXXU3BVL2, 15 Aralık’ta piyasaya sürüldü

Galaxy Tab S8 Ultra: X906BXXU3BVL2, 15 Aralık’ta piyasaya sürüldü

Bu güvenlik güncellemeleri düzenli olarak pek çok telefona geliyor. Her zaman olduğu gibi, önümüzdeki haftalarda partiye daha fazla Samsung telefon ve tablet katıldıkça sizi güncel bilgilerle bilgilendireceğiz.