Samsung Galaxy Fold 4 ekran boyutları belli oldu

Samsung‘un 2022 yılı için büyük katlanabilir ürününün lansmanına yaklaştıkça Galaxy Z Fold4 hakkındaki söylentiler artmaya devam ediyor. Güvenilir bilgi kaynağı IceUniverse, Z Fold4‘ün iç ve dış ekranlarının iddia edilen görünümü hakkında bizi bilgilendirmek için bazı paylaşımlar yaptı.

İç ekrandan başlayacak olursak, Samsung‘un 6:5 en boy oranıyla sonuçlanan uzunluğu daraltırken biraz daha geniş bir panel kullanması bekleniyor. Kapak paneli ayrıca daha kare en-boy oranına sahip Z Fold3‘ten biraz daha kısa olacak. Z Fold3‘ün 24.5:9 en boy oranı varken, yakında çıkacak olan Z Fold4‘ün 23:9 en boy oranıyla geleceği söyleniyor. Üst üste yerleştirilmiş iki ana panelin, Z Fold4’te biraz daha geniş paneli önerdiğini görebiliriz.

Son söylentiler ayrıca 25W hızlı şarj desteği olan 4.400 mAh pil kapasitesi ve 108 MP ana kamera, 12MP ultra geniş ve 10MP 3x telefoto modüllü üçlü kamera sistemi öneriyor. İlk raporlar ayrıca Samsung‘un çok sayıda yeni Z Fold4 ve Z Flip4 birimi satmayı hedeflediğini gösteriyor.