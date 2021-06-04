Samsung Galaxy S21 FE, Note Serisinin Devamı Olabilir!

Raporlar, yeni bir Galaxy Note serisinin piyasaya sürülmesi yerine Samsung’un Galaxy Z Fold 3 katlanabilir telefon, katlanabilir ekranlı Galaxy Z Flip 3 kapaklı ve Galaxy S21 FE gibi üç amiral gemisi cihazını duyuracağını ortaya koydu. Galaxy S21 FE’nin adı, Galaxy S20 FE’nin devamı olduğunu öne sürerken, ünlü kaynak Evan Blass S21 FE’nin “geçen yılki Note serisinin devamı” olacağını iddia etti.

Galaxy S21 serisi, bu yılın başında çeşitli yükseltmelerle satışa sunuldu ve birçok pazarda Galaxy S20 serisinden daha düşük fiyatlıydı. Blass, Galaxy S21 serisinin hayal kırıklığı yaratan ilk yarı satışlarıyla karşılaştığını ve bunun da Samsung’un ikinci yarı amiral gemisini daha da kritik hale getirdiğini iddia etti. Henüz resmi bir doğrulama olmasa da Blass, S21 serisinin Galaxy S10 serisiyle aynı başarıyı elde edemediğini de açıkladı.

Galaxy S21 FE’nin artık Note 20 serisinin devamı olarak geleceği tahmin edildiğinden, Galaxy S21 Ultra gibi bir S Pen için destek taşıması ihtimali var. Galaxy S21 FE adı Samsung Mexico’nun web sitesinde Nisan ayında ortaya çıkmıştı, telefonun tam adı henüz resmi olarak onaylanmadı. Telefon, stylus desteğiyle gelecekse Note adını taşıyabilir.

Raporlar, S21 FE’nin SM-G990 model numarasını taşıdığını,Snapdragon 888 işlemci, 6 GB RAM ve Android 11 işletim sistemi gibi özelliklerle Geekbench’te tespit edildiğini ortaya koydu. 6.4 inç AMOLED Infinity-O ekran, 32 megapiksel ön kamera ve 4.500 mAh pil gibi diğer özellikleri de kullanıcılara sunması bekleniyor.