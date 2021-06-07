Samsung Galaxy S21 FE’nin Fiyatı Belli Oldu

Samsung’un geçen yıl Galaxy S20 FE adlı popüler bir akıllı telefonu vardı ve şimdi Güney Koreli dev, Samsung Galaxy S21 amiral gemisi telefonunun Samsung Galaxy S21 FE olarak adlandırılan “daha ucuz” bir versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Cihaz geçmişte birkaç kez yazılarımıza konu oldu. Şimdi ise telefonun fiyat aralığı ortaya çıktı. Galaxy S21 FE’nin 625 ile 719 dolar arasında bir fiyata sahip olacağı söylentiler arasında yer alıyor.

Samsung Galaxy S21 FE

Bu, Galaxy S21 FE’nin geçen sene satışa sunulan S20 FE’den biraz daha pahalı olacağı, ancak Galaxy S21 serisindeki en ucuz telefon olarak satışa çıkacağı anlamına geliyor. Telefon, diğer S21 serisi akıllı telefonlarla aynı tasarımasahip olacak.

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Samsung Galaxy S21 FE’nin 120Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç FHD+ S-AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. 32 megapiksel ön kameraya sahip olacak ve arka kamera kurulumunda OIS destekli 12 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel süper geniş lens ve 12 megapiksel veya 8 megapiksel telefoto lens bulunacak.