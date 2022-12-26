Samsung Galaxy S23 serisi pil kapasitesi belli oldu

2022 yılı bitmek üzere ve Samsung’un 2023’ün ilk iki ayında piyasaya sürmesi beklenen Galaxy S23 serisini piyasaya süreceği tarihe adım adım yaklaşıyoruz.

Samsung‘un Galaxy S23 serisini Şubat ayının ilk haftasında piyasaya sürmesi bekleniyor ve telefon hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıkaran söylentiler ve iddialar her geçen gün daha da artıyor.

Samsung merkezli sızıntı kaynağı Ice Universe‘e göre, Galaxy S23 ve Galaxy S23+’ın pilleri önceki modellere göre biraz daha yüksek kapasiteye sahip olacak. Yine de şarj hızlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını ön görüyor.

Ayrıca Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra‘nın sırasıyla klasikleşmiş renkleri olan Pembe ve Yeşil tanıtım resimlerini de gördük. Bu aynı zamanda Samsung’un yeni amiral gemilerinin resmi görünümlü resimlerini ilk kez görüyoruz.

Samsung Galaxy S23’ün, normal S22‘deki 3.700 mAh bataryadan ufak bir artışla 3.900 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor (25W hızlı şarj destekli). Galaxy S23 Plus ayrıca 45W hızlı şarj ile önceki modele göre 200 mAh daha artarak 4.700 mAh‘a çıkıyor. Galaxy S23 Ultra, Samsung’un 2020’nin başından beri Ultra cihazlarında uyguladığı 5.000 mAh pil ve 45 W hızlı şarjı yeni modelde de devam edecek.

Paylaşılan görseller, Pink Galaxy S23+’ın mor spor kayışlı Galaxy Watch5 ve Lavender Purple Buds2 Pro ile harika olacağını ortaya çıkardı. Zeytin Yeşili Galaxy S23 Ultra, Watch5’te beyaz kulaklıklar ve koyu yeşil bir kayışla karşımıza çıkıyor.

Söylentiler, Samsung’un lansman tarihini 1 Şubat olarak belirlediğini ileri sürdü, bu da daha fazla ayrıntının ortaya çıkması için bir aydan fazla süremiz olduğu anlamına geliyor.