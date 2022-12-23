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Samsung Galaxy S23’ün lansman tarihi belli oldu

Selin Polat

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Samsung Galaxy S23 serisi, 8K@30fps video kaydını destekleyecek

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Samsung‘un 2023 amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S23 serisi şimdiden kapsamlı bir şekilde sızdırıldı. Render‘lar, telefonların getireceği küçük tasarım değişikliklerini ve temel özelliklerini detaylandıran diğer sızıntıları ortaya çıkardı. Söylentiler ayrıca Samsung’un Galaxy S23 serisini Şubat ayı başlarında tanıtmayı planladığını ve telefonların 17 Şubat’ta satışa çıkacağını gösteriyor.

Samsung sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, birkaç tweet’te bir sonraki Galaxy Unpacked’in 1 Şubat’ta yapılacağını iddia etti. Kesin bir geçmişe sahip başka bir sızıntı yapan @OnLeaks bunu doğruladı. @MaxJmb tarafından belirtildiği gibi, saat dilimi farklılıkları nedeniyle etkinlik dünyanın çoğu yerinde 2 Şubat’ta gerçekleşebilir.

Önceki raporlara göre, bizzat Galaxy Unpacked etkinliği ABD, San Francisco’da yapılacak. Galaxy S23 için Şubat ayı başlarında yapılacak bir lansman etkinliği, Galaxy S22‘nin piyasaya sürülme zaman çerçevesiyle uyumlu olacaktır. Samsung, 2022 amiral gemisi akıllı telefon serisini 9 Şubat’ta duyurdu ve telefonlar üç hafta sonra satışa çıkacak. Görünüşe göre Samsung, 2023’te benzer bir strateji izlemeyi planlıyor, ancak Galaxy S23 bir hafta önce resmiyet kazanabilir.

Samsung’un 2023 amiral gemileri, performans ve verimlilikte kayda değer bir artış sağlaması gereken TSMC fabrikasyon Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini kullanacak. Çipteki daha hızlı ISP, Galaxy S23 serisinin mevcut nesil modellerde 24 fps’den 30 fps’de 8K videolar çekmesine de izin verecek.

Samsung Galaxy S23 Ultra‘nın en önemli özelliği, yeni 200MP ana kamerası olmalıdır. Söylentilere göre, yeni sensör düşük ışıkta olağanüstü görüntüler yakalayabilir. Galaxy S23 Ultra’dan sızan bir fotoğraf örneğinin, ayrıntılarda büyük iyileştirmeler gösterdiği iddia ediliyor, ancak telefonlar resmi olarak duyurulduktan sonra resmin tamamını alacağız.

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KaynakAndroidpolice

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