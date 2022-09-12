Samsung Galaxy S23’ün Özellikleri Açıklandı – Büyük Bir Değişiklik Yok

Samsung, 2022’nin en büyük akıllı telefon lansmanını tamamlarken, gelecek yılki ürün yelpazesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Son raporlar, Galaxy S23 serisinin ekranı hakkında bazı bilgiler veriyor. Ayrıca telefonların boyutlarından da bahsediyor.

Galaxy S23 serisi, mevcut nesil Galaxy S22 serisinin ekran boyutunu ve ekran çözünürlüğüne sahip olmaya devam edecek. Ayrıca yeni telefonların boyut olarak da eski modellerle hemen hemen aynı olacağını söylüyor.

Serinin ekran detayları şu şekilde:

• Galaxy S23: 6.1 inç (2340 x 1080 piksel)

• Galaxy S23 Plus: 6,6 inç (2340 x 1080 piksel)

• Galaxy S23 Ultra: 6,8 inç (3088 x 1440 piksel)

Verilerden de görebileceğiniz gibi, bunlar Galaxy S22 serisinde bulunan ekranların aynısı. Belki de panel, daha yüksek bir parlaklık seviyesi desteği, daha düşük güç tüketimi ve diğerleri gibi daha iyi özelliklere sahip olacak.

Galaxy S23 serisi aşağıdaki boyutlara sahip olacak.

• Galaxy S23: 146.3 × 70.9 × 7.6mm

• Galaxy S23 Plus: 157,8 × 76,2 × 7,6 mm

• Galaxy S23 Ultra: 163.4×78.1×8.9 mm

Verilere göre, gelecek telefonlar mevcut modellerden biraz daha uzun ve daha geniş olacak. Ancak, aynı kalınlığa sahip olacaklar.

Önümüzdeki günlerde Samsung Galaxy S23 ailesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için sabırsızlanıyoruz.