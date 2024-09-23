Samsung Galaxy S25 Ve S26’da Kamera Değişmeyecek!

Samsung, Galaxy S22, S23 ve S24‘te aynı ana sensörü kullandı. Son çıkan raporlara göre ise Samsung’un Galaxy S25’te ve hatta muhtemelen S26’da aynı ana sensörü kullanacağı ortaya çıktı.

Elbette, akıllı telefon fotoğrafçılığı günümüzde optik donanımın yanı sıra önemli ölçüde akıllı yazılım hilelerine dayanıyor. Ancak, sensörde veya lenslerde bir yükseltme, işlenecek daha doğru bilgiler sunduğu için görüntü işleme algoritmaları açısından her zaman faydalıdır. Bununla birlikte, özellikle Samsung’un akıllı telefon kamera sensörlerinin en büyük üreticilerinden biri olduğu düşünüldüğünde, aynı sensöre 4-5 yıl boyunca bağlı kalmak ideal olmayabilir.

Galaxy S24, Samsung’a göre 1/1.57 inç optik formatına sahip Samsung ISOCELL (S5K)GN3 ana sensörünü kullanıyor. Bu 50MP sensör, Çift Tetrapiksel RGB Bayer desenine sahip ve 30fps 8K, 120fps, 4K ve 240fps FHD video kaydını destekliyor. Samsung, Galaxy S24 ile 8K 24/30fps, 4K 30/60fps, 1080p 30/60/240fps’yi uyguladı.

S24 ve S24 Plus hala eski sensörü kullanırken, Google, OnePlus ve Xiaomi gibi rakiplerin hepsi çok daha büyük ana sensörler kullanıyor. Bağlam için, hem Pixel 9 hem de Xiaomi 14 ( inceleme ) 1/1.31″ ana sensör kullanıyor, bu da bu cihazlardaki kamera sistemine kesinlikle fayda sağlıyor.

Ayrıca, doğru optik donanımla eşleştirilirse, taban ve artı modeller burada gördüğümüzden çok daha iyi nihai sonuçlar sunabilecek. Özellikle, yükseltilmiş daha büyük bir ana sensör, görüntülerin yalnızca daha parlak olmayacağı, aynı zamanda daha az parazite sahip olacağı düşük ışık senaryoları için özellikle faydalı olacaktır.