Samsung Galaxy Tab S8 ve S8 Plus Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, nihayet Samsung Unpacked etkinliğinde yeni Galaxy Tab S8 serisini açıkladı. Beklediğimiz gibi yeni tablet üçlüsü Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus ve Galaxy Tab S8 Ultra‘yı içeriyor. S8 ve S8 Plus, Ultra’nın oldukça büyük ekranına ve dahili depolama alanına ihtiyaç duymayanlar için çekici bir pakette bol miktarda güç sağlıyor. Gelin serinin ilk iki modeline yakından bakalım.

Samsung Galaxy Tab S8 ve Tab S8 Plus

Galaxy Tab S8 ve S8 Plus, öncelikle ekran ve pil boyutlarına göre farklılık gösteriyor. S8, 2560 x 1600 çözünürlüğe sahip 11 inç LED ekrana sahipken S8 Plus; 2800 x 1752 çözünürlüğe sahip 12,4 inç Süper AMOLED panel ile çıtayı yükseltiyor. Her iki ekran da sorunsuz kaydırma için 120 Hz yenileme hızı sağlıyor ve göz yorgunluğunu azaltıyor.

Cihazlar, USB Type-C 3.2 kullanarak hızlı şarj etme yetenekleriyle birlikte geliyor; ancak Tab S8 beraberinde 8.000 mAh pil getirirken S8 Plus daha büyük ekrana güç sağlamak için 10.090 mAh pil vaat ediyor.

S8 ve S8 Plus; günlük kullanım için kaya gibi sağlam performans sağlayan; 4nm Snapdragon 8 Gen 1 okta çekirdekli işlemci ve 8 GB RAM ile birlikte geliyor. Depolama seçenekleri 128 GB veya 256 GB; ancak her iki tablet de genişletme için 1 TB’a kadar ek microSD kartları destekliyor. Her ikisi de Wi-Fi 6E (2.4/5/6GHz) ve Bluetooth 5.2 ile birlikte geliyor.

Tab S8 ve S8 Plus’ın arkası, otomatik odaklama ve 4K video özelliklerine sahip 13 MP ana kamera ve 6 MP ultra geniş sensör dahil olmak üzere çift kamera sunuyor. Bu arada, cihazların ön kamerası 12MP ultra geniş sensörü beraberinde getiriyor. S8 Ultra’daki ikili sensörlerden daha az yetenekli olmalarına rağmen, video konferansı için kolaylık sağladıklarını söyleyebiliriz.

10 nesneye kadar otomatik çerçeveleme de mevcut; ancak bu, çözünürlüğü saniyede 30 kare hızında Full HD‘ye düşürüyor. Bu arada her iki model de S Pen kalemi destekliyor. Serinin en büyük modeli bir kalemle geliyor. Android 12 desteği taşıyan cihazlar 700 dolardan başlayan fiyat etiketine sahip.

