Samsung Galaxy Z Flip 4, Yeni Bir Sertifika Aldı!

Bu haftanın başlarında Samsung Galaxy Z Fold 4, ABD’deki FCC yetkilisi tarafından onaylandı. Şimdi, Galaxy Z Flip 4 aynı düzenleyici kurumdan sertifika aldı. Artık her iki cihaz da FCC sertifikası aldığına göre, bir sonraki Z serisi telefonların gerçekten de Ağustos ayında piyasaya çıkacağını söyleyebiliriz.

Z Flip 4’ün FCC belgelerinde SM-F721U ve SM-F721U1 olmak üzere iki model numarasından bahsediliyor. İlki bir taşıyıcı model iken, ikincisi ABD için satışa çıkacak. FCC belgelerinde Z Flip 4’ün ana özellikleri hakkında herhangi bir bilgi yok.

Galaxy Z Flip 4, delik tasarımına sahip 6.7 inç AMOLED katlanır ekranla gelecek. Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı vaat edecek. Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci desteği taşıyacak.

Z Flip 4, 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanıyla gelecek. One UI ve Android 12 işletim sistemi desteği taşıyacak. 25W hızlı şarj ile 3.700mAh pil vaat edecek. Selfie çekmek için 10 megapiksel kameraya sahip olacak. Cihazın arka panelinde OIS destekli 12 megapiksel ana kamera ve 12 megapiksel ultra geniş kamera yer alacak.