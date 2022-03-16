Samsung Galaxy Z Fold 4, S Pen Desteğiyle Geliyor

Samsung Galaxy Z Fold 4 ile ilgili bazı ilginç bilgileri ortaya koydu. Görünüşe göre yeni nesil katlanır telefon, ekranı için S Pen desteğini sağlayacak daha güçlü bir malzemeye sahip olacak.

Galaxy Z Fold 4; Süper UTG olarak bilinen Ultra İnce Camın (UTG) daha dayanıklı bir versiyonuyla gelecek. Ayrıca Güney Koreli teknoloji devi; bu değişiklik nedeniyle ekran paneline zarar vermeyecek normal S Pen’ler için de destek getirmeyi planlıyor.

Bu nedenle marka, geri çekilen uca sahip S Pen Fold Edition‘ı tanıtmak zorunda kaldı. Ancak şimdi, güçlü UTG sayesinde Galaxy Fold’un yeni nesil sürümünün normal sürümü destekleyecek.

Özellikle haber, Samsung’un yerel tedarik zinciri için çalıştığını iddia eden birinden geldi. Bu bilgiyl henüz kesin değil. UTG panelin esnek ve güvenilir olduğu kanıtlanmış olsa da; şirket daha dayanıklı olması gerektiğini anlamış olmalı.