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Samsung Galaxy Z Fold 4, S Pen Desteğiyle Geliyor

Galaxy Z Fold 4; Süper UTG olarak bilinen Ultra İnce Camın (UTG) daha dayanıklı bir versiyonuyla gelecek. Ayrıca Güney Koreli teknoloji devi; bu değişiklik nedeniyle ekran paneline zarar vermeyecek normal S Pen'ler için de destek getirmeyi planlıyor.

Ayşen Sıla

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Samsung-Galaxy-Z-Fold-4

Samsung Galaxy Z Fold 4 ile ilgili bazı ilginç bilgileri ortaya koydu. Görünüşe göre yeni nesil katlanır telefon, ekranı için S Pen desteğini sağlayacak daha güçlü bir malzemeye sahip olacak.

Galaxy Z Fold 4; Süper UTG olarak bilinen Ultra İnce Camın (UTG) daha dayanıklı bir versiyonuyla gelecek. Ayrıca Güney Koreli teknoloji devi; bu değişiklik nedeniyle ekran paneline zarar vermeyecek normal S Pen’ler için de destek getirmeyi planlıyor.

Bu nedenle marka, geri çekilen uca sahip S Pen Fold Edition‘ı tanıtmak zorunda kaldı. Ancak şimdi, güçlü UTG sayesinde Galaxy Fold’un yeni nesil sürümünün normal sürümü destekleyecek.

Samsung-Galaxy-Z-Fold-4

Özellikle haber, Samsung’un yerel tedarik zinciri için çalıştığını iddia eden birinden geldi. Bu bilgiyl henüz kesin değil. UTG panelin esnek ve güvenilir olduğu kanıtlanmış olsa da; şirket daha dayanıklı olması gerektiğini anlamış olmalı.

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