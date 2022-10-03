Samsung tablet nasıl sıfırlanır

Arkadaşlarınıza veya ailenize vermek istediğiniz eski bir Samsung tabletiniz mi var? Ya da belki onu satmak ve parayı piyasadaki en iyi Android tabletlerden birine yükseltmek için kullanmak istersiniz? Ancak bundan önce, depolanan tüm verilerinizin tamamen silinmesi için tableti fabrika ayarlarına sıfırlamanız gerekir. Ayarlarda bocalayıp önemli bir şeyi kaçırmak istemezsiniz, bu yüzden kullanışlı adım adım kılavuzumuzu takip edin.

Samsung tabletinizi ne zaman sıfırlamanız gerekir?

Galaxy tabletinizi arkadaşlarınıza veya ailenize satmak veya vermek dışında sıfırlamayı düşünmeniz gereken birden fazla senaryo olabilir. Samsung tabletiniz özellikle eskiyse ve çok yavaş çalışıyorsa, bunun performansı artırmaya yardımcı olup olmadığını görmek için sert bir şekilde sıfırlayabilirsiniz. Yavaşlayan Android cihazınızı hızlandırmak için bu ipuçlarından bazılarını da deneyebilirsiniz. Benzer şekilde, tablet sorunlu davranıyorsa ve diğer tüm sorun giderme adımlarını tükettiyseniz, son çare olarak fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyebilirsiniz.

Elinize Sahibinden.com’dan veya başka bir pazardan ikinci el bir Samsung tablet alıyorsanız, Google hesabınızla giriş yapmadan önce sıfırlamanız önerilir. Bu, tablette potansiyel olarak hassas verilerinizi çalabilecek veya gözetleyebilecek hileli uygulamalar olmamasını sağlayacaktır. Ayrıca, tableti arkadaşlarınızdan veya ailenizden alıyorsanız, üzerinde hiçbir veri kalmadığından emin olmak için tableti sıfırlamanız gerekir.

Samsung tableti sıfırlamadan önce bilmeniz gerekenler

Bir Samsung tableti sıfırladığınızda, fabrika durumuna geri yüklenecektir. Tüm verileriniz ve bağlantılı hesaplarınız kaldırılacak ve cihazı yeni gibi kurmanız gerekecek. Bu nedenle, Android tabletinizi önceden yedeklediğinizden emin olun.

emin olun. PC’nizde bir yedek oluşturmak istiyorsanız, Samsung’un Smart Switch uygulamasını kullanabilirsiniz.

Fabrika ayarlarına sıfırlama, Samsung cihazınızı daha eski bir yapıya düşürmez. En son yüklenen bellenimde kalacaktır. Bu yöntem, daha eski bir Android sürümüne veya önyükleyiciye geri dönmek için kullanılamaz.

Bu işlem cihazınızın garantisini geçersiz kılmaz.

Fabrika ayarlarına sıfırlama, karşılaştığınız donanım sorunlarını çözmez.

Fabrika ayarlarına sıfırlayabilmeniz için Samsung tabletinizde en az %10 pil olması gerekir. İdeal olarak, adımlara başlamadan önce en az %50 meyve suyu olduğundan emin olun.

Fabrika ayarlarına sıfırlama ve donanımdan sıfırlama aynı anlama gelir.

Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamak için Google hesabını ve Samsung hesabı oturum açma ayrıntılarını bilmeniz gerekir. Bu, fabrika ayarlarına sıfırlama koruma sisteminin kapatılmasını sağlar ve cihazı yeni bir kullanıcıya verirseniz herhangi bir soruna neden olmaz.

Smart Switch Mobile Kullanıcı Puanı: 4.1 Play Store'dan indir

Samsung tabletinizi nasıl yedeklersiniz?

Tabletteki önemli cihaz ayarlarını, ana ekran sayfalarını, uygulamaları ve takvim girişlerini hızlı bir şekilde yedeklemek istiyorsanız Samsung Cloud’u kullanabilirsiniz. Tüm veriler Samsung hesabınıza kaydedilir ve başka bir Samsung tablete kolayca geri yüklenebilir.

Ayarlar menüsünü açın. Aşağı kaydırın ve Hesaplar ve yedekleme’yi seçin. Samsung Cloud altında, Verileri yedekle’yi seçin. Yedeklemek istediğiniz tüm öğeler için geçişleri etkinleştirmeye devam edin. Bulutla otomatik olarak eşitlenen bir yedekleme oluşturmak için Şimdi yedekle seçeneğine dokunun. Daha önce Samsung Cloud’u kurmuş olsaydınız, cihazınız otomatik olarak yedeklenirdi.

Cihaz şarjdayken, Wi-Fi’ye bağlıyken ve ekran kapalıyken bir yedekleme gerçekleşir.

Samsung Cloud Kullanıcı Puanı: 4.9 Play Store'dan indir

Samsung olmayan uygulamalardan gelen uygulama verileri ve senkronize edilmiş hesaplardan takvim ve kişi girişleri Samsung Cloud’a yedeklenmez.

Bu, mevcut Samsung tabletinizi satıyorsanız ve şirketten daha yeni bir modele yükseltme yapıyorsanız kullanmak için ideal bir seçenektir.

Samsung tabletinizi nasıl sıfırlarsınız

Verilerinizin bulutta güvenli ve sağlam olmasıyla, tabletteki her şeyi nükleer silahla etkisiz hale getirebilirsiniz. Sıfırlamadan önce güvenli kilit ekranınızı kaldırmak iyi bir politikadır; bu, fabrika ayarlarına sıfırlama korumasını da devre dışı bırakır. Bu özellik, cihazınızın bir hırsız tarafından kullanılmasını engeller ve aşağıdaki adımlarda şifrenizi girdiğinizde devre dışı bırakılmalıdır. Yine de, cihazı sattıktan veya başkasına verdikten sonra kullanılabilir durumda kalmasını sağlamak için yalnızca birkaç ekstra dokunuş yeterlidir. Bunu yaptıktan sonra, sıfırlama zamanı.

Ayarlar menüsünü açın . Aşağı kaydırın ve Genel yönetim öğesini seçin . Sıfırla’ya dokunun . Açılan menüden Fabrika verilerine sıfırla’yı seçin . Bazı sistem sorunlarınız varsa ve tam sıfırlama yapmak istemiyorsanız, Ağ ayarlarını sıfırla veya Tüm ayarları sıfırla seçeneğini kullanabilirsiniz. Silinecek tüm verilerin ve bağlantısı kaldırılacak hesapların bir listesi görüntülenecektir. Sıfırla öğesine dokunarak devam edin. Tümünü sil öğesine dokunarak seçiminizi onaylayın. İstendiğinde, kimlik doğrulama amacıyla cihazın kilit açma düzenini/parolasını girin.

Son olarak, son bir onay olarak Samsung hesap şifresini girmelisiniz.

Samsung tabletiniz şimdi yeniden başlatılacak ve kendini sıfırlayacaktır. Bundan sonra, tekrar ilk kurulum işlemiyle karşılaşacaksınız. Yeni bir Android tablete yükseltme yapıyorsanız, özellikle büyük ekran için optimize edilmiş en iyi Android tablet uygulamalarına göz atın.