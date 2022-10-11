Samsung W23 5G 21 Ekim’de tanıtılacak

Samsung, geçen Ekim ayında W22 5G‘yi tanıttı ve halefi – W23 5G – 21 Ekim’de Çin’de yerel saatle 19.00’da tanıtılacak.

Samsung henüz W23 5G hakkında hiçbir şey açıklamadı, ancak W22 5G, Çin pazarı (Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı) için Galaxy Z Fold3 5G‘nin özel bir versiyonu olduğundan, W23 5G’nin de Galaxy Z Fold4‘ün bir versiyonu olacağını söylemek yanlış olmaz.

Sızan bir poster, Samsung’un muhtemelen Çin için Galaxy Z Flip4’ün özel bir çeşidi olacak olan W23 Flip’i piyasaya süreceğini öne sürdü. Hem W23 5G hem de W23 Flip, China Telecom aracılığıyla satılacak.

Önümüzdeki Cuma günü W23 serisinin fiyatlandırması ve bulunabilirliği hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağız. Bu arada, katlanabilir akıllı telefonlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Galaxy Z Fold4 incelememizi buradan ve Galaxy Z Flip4 incelememizi buradan okuyabilirsiniz.