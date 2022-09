Samsung’un One UI 5 güncellemesinin yıl sonuna kadar bu Galaxy cihazlarına gelmesini bekleyin

Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5 dış görünümü üzerinde çok çalışıyor. Sürüm, önemli bir UI yeniden tasarımı sunmasa da, One UI 5’te oynayabileceğiniz birçok yeni özellik var. Koreli dev şu anda seçili ülkelerde Galaxy S22 ve S21 serisi için One UI 5 beta programı yürütüyor. Bu telefonlar için skin’in genel sürümünün yıl sonundan önce çıkacağı açıklandı. Peki ya diğer Galaxy cihazları, özellikle de Z Fold/Flip serisi? Yeni bir rapor, One UI 5’in bu yıl için çıkış zaman çizelgesi hakkında detaylı bilgi veriyor.

SamMobile, Samsung’un 2022’nin sonuna kadar aşağıdaki cihazlar için One UI 5’i piyasaya süreceğini bildirdi.

Samsung, zamanında güncellemeleri ve genişletilmiş yazılım destek politikalarıyla Android ekosisteminde yeni bir ölçüt belirledi. Bu nedenle, şirketin 2021 ve 2022 amiral gemisi cihazlarını 2022’nin sonuna kadar One UI 5’e güncellemek istemesi şaşırtıcı değil. Koreli devin orta sınıf için One UI 5’i piyasaya sürmesi de hoş bir hareket olacaktır. Çoğu Android üreticisi, işletim sisteminin yayınlanmasından en az 6-8 ay sonra düşük ve orta sınıf cihazlarını Android’in en yeni sürümüne günceller. Erken bir sürümle şirket, bu departmandaki çıtayı tekrar yükseltebilir.

2021’de Samsung, son birkaç nesilden tüm amiral gemisi ve premium cihazlarını yıl sonundan önce One UI 4‘e güncellemeyi başardı. Ve şirket aynı şeyi bu yıl da tekrarlayabilir. Bir şey olursa, Samsung’un kararlılığından 2022 bitmeden önce yukarıda belirtilenden daha fazla cihazın One UI 5 güncellemesini almasını bekleyin.