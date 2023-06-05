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Sen İnandır Filminden İlk Fragman Yayınlandı!

Popüler dizi ve film platformu Netflix, başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç'un yer aldığı Sen İnandır filmi için ilk fragmanı paylaştı.

İbrahim Özbek

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sen inandır

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Popüler dizi ve film platformu Netflix, başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç’un yer aldığı Sen İnandır filmi için ilk fragmanı paylaştı.

Yönetmen koltuğunda Evren Karabıyık Günaydın ve Murat Saraçoğlu’nun yer aldığı filmde, Selen Bağcı senaryosu ile ön plana çıkıyor.

Film, çocukluktan birbirine aşık olan ama zaman içinde yolları bambaşka yerlere uzanan iki insanın bir kez daha karşılaşmasını konu alıyor. Torunlarının birbirleriyle evlenmesini isteyen iki büyükanne, onlar için sözde tesadüfi karşılaşma planlarlar. Durumdan haberleri olmayan iki genç karşılaştıklarında, çocukluk aşkları yeniden gün yüzüne çıkar, eski defterler açılır ve önlerine çıkan yeni hikâyeye karşı koymazlar.

Sen İnandır filmi, 23 Haziran itibariyle Netflix’te vizyona girecek. Şimdiden başrol takipçileri filmi dört gözle beklemeye başladı.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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