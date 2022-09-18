Sevenlerine Death Note Benzeri Animeler!

Günümüzde halen animler her yaştan kişilere hitap etmektedir. Özellikle 18-24 yaş arasına hitap eden animler çokça izlenmektedir. Anime Japon menşeili olup Japonlara özgü çizimlerden oluşan çizim canlandırmasıdır. Bugün ki yazımızda sizlere Death Note benzeri animelerden derleme hazırladık.

Anime tarihinde adından çokça söz ettiren Death Note ismini bir çokça duymuş olmalısınız Death Note’nin konusuna gelecek olursak kısaca sizlere özetleyelim; On yedi yaşındaki lise öğrencisi Light Yagami’nin, bir şinigaminin yani ölüm meleğine ait olan doğaüstü bir defteri bulup kendini nasıl “Yeni Dünyanın Tanrısı” yaptığını anlatır.

Death Note Benzeri Animeler

Hell Girl

Death Note benzeri animeler listesinde yerini alan Hell Girl konusu itibari ile oldukça sürükleyici bir senaryoya sahip konusunu kısaca özetleyelim; Enma Ai isimli çocuğun lanetli olduğuna inanan halk bu çocuğu köyden dışlamak isterler…

Mirai Nikki (The Future Diary)

Death Note benzeri animeler listesinde yerini alan Mirai Nikki (The Future Diary) Yuki, asosyal, çevresi ile iletişim kuramayan, tüm gününü cep telefonunda geçiren birisidir. Fakat bir sabah uyandığında telefonunda bir mesaj görür…

Shiki

Death Note benzeri animeler listesinde yerini alan Shiki vampir temalı bir anime türü olarak karşımıza çıkıyor. Fakat burada ki vampirler kötülerle savaşmaktadır.

Zankyou No Terror (Terror in Resonance)

Death Note benzeri animeler listesinde yerini alan Zankyou No Terror (Terror in Resonance) konu olarak gerçek bir dizi gibi serüvene sahiptir. Bir gün Japonya’daki özel bir nükleer tesisten plütonyum çalınır ve suçluların geride bıraktıkları tek şey kırmızı bir “Von” yazısıdır…

Ergo Proxy

Death Note benzeri animeler listesinde yerini alan Ergo Proxy konu itibari ile fantastik Bilim Kurgu filmlerinde ki konulardan esinlenerek bir senaryo bizi bekliyor. Kısaca konusu şu şekilde; Dünyada meydana gelen çeşitli ekolojik olaylardan sonra insanların inşa ettikleri kubbe içindeki Romdeau adlı ütopik bir şehirde başlar….

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