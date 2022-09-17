Günümüzde halen animler her yaştan kişilere hitap etmektedir. Özellikle 18-24 yaş arasına hitap eden animler çokça izlenmektedir. Anime Japon menşeili olup Japonlara özgü çizimlerden oluşan çizim canlandırmasıdır. Bugün ki yazımızda sizlere Naruto tarzı anime önerileriden derleme hazırladık.

Birçok anime bulunmakta bu animeler arasında en çok popüler olan Naruto oldukça popüler bir seviyede yerini korumaktadır. Naruto animesinin konusu nedir diyecek olursanız kısaca açıklayalım; Diğer insanlar tarafından dışlanan genç bir ninja olan Naruto Uzamaki’nin maceralarını konu almakta.

Naruto Tarzı Animeler

Bleach

Naruto tarzı anime önerileri listesinde yerini alan Bleach 15 yaşında olan bir gencin hayaletleri görme özelliğini keşfettikten sonra ki macerasını konu almakta.

One Piece

Naruto tarzı anime önerileri listesinde yerini alan One Piece Monkey D. Luffy isimli kişinin topladığı mürettebatı ile katıldığı maceraları konu almaktadır. Son zamanlarda oldukça popüler bir anime olarak karşımıza çıkmatadır.

Juushin Enbu: Hero Tales

Naruto tarzı anime önerileri listesinde yerini alan Juushin Enbu: Hero Tales yedi savaşçıdan oluşan bir birliğin mücadelesini anlatmakta. Tenkun denen bir işareti taşıyan bu birlik maceradan maceraya gitmekte.

Basilisk: Kouga Ninpou Chou

Naruto tarzı anime önerileri listesinde yerini alan Basilisk: Kouga Ninpou Chou ninja boyu olan Iga ve Kōga’nın Tokugawa Ieyasu’nun hangi torununun bir sonraki şogun olacağını belirlemek için birbirleriyle olan mücadelesini anlatmakta.

Brave 10

Naruto tarzı anime önerileri listesinde yerini alan Brave 10 bağımsız bir samuray olan saizou tanımadığı bir kişiye yardım etmesi ile gelişen macerasını konu almakta.

En İyi İsekai Anime Önerileri!