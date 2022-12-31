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Severed Steel Sistem Gereksinimleri

Macera oyunlarına yepyeni bir soluk getiren Severed Steel, sistem gereksinimleri konusunda yaptığı açıklama ile beraber oyunseverlere mutlu haberi verdi.

İbrahim Özbek

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severed steel sistem gereksinimleri

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Macera oyunlarına yepyeni bir soluk getiren Severed Steel, sistem gereksinimleri konusunda yaptığı açıklama ile beraber oyunseverlere mutlu haberi verdi.

Aksiyon ve macera temalı oyunların bağımlısıysanız Severe Steel tam sizlere göre bir oyun. Özellikle içerisinde yer alan ağır çekimler ve arka fonda çalan gotik müzikler, sizleri de oyunun bir parçası haline getiriyor. Akrobasi ile beraber FPS dünyasında nişancı olarak durmadan bir yerlerle gidiyorsunuz.

Greylock Studio tarafından geliştirilip, Digerati ile beraber piyasaya çıkan FPS parkur nişancı oyununda sizlerde adeta oyunun içinde yer alıyorsunuz. Bu kadar güzel grafiklere sahip oyunun nasıl bir sistem gereksinimi istediği birçok tartışmaları beraberinde getirmişti. Artık oyunseveler mutlu çünkü Severed Steel için sistem gereksinimler belli oldu.

Severed Steel Sistem Gereksinimleri

Minimum

  • İşletim Sistemi : Windows 10
  • İşlemci : Intel Dual Core
  • Bellek : 8 GB RAM
  • Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 750
  • Depolama : 1.5 GB boş alan

Önerilen

  • İşletim Sistemi : Windows 10
  • İşlemci : Intel Dual Core
  • Bellek : 8 GB RAM
  • Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050
  • Depolama : 1.5 GB boş alan

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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