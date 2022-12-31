Macera oyunlarına yepyeni bir soluk getiren Severed Steel, sistem gereksinimleri konusunda yaptığı açıklama ile beraber oyunseverlere mutlu haberi verdi.

Aksiyon ve macera temalı oyunların bağımlısıysanız Severe Steel tam sizlere göre bir oyun. Özellikle içerisinde yer alan ağır çekimler ve arka fonda çalan gotik müzikler, sizleri de oyunun bir parçası haline getiriyor. Akrobasi ile beraber FPS dünyasında nişancı olarak durmadan bir yerlerle gidiyorsunuz.

Greylock Studio tarafından geliştirilip, Digerati ile beraber piyasaya çıkan FPS parkur nişancı oyununda sizlerde adeta oyunun içinde yer alıyorsunuz. Bu kadar güzel grafiklere sahip oyunun nasıl bir sistem gereksinimi istediği birçok tartışmaları beraberinde getirmişti. Artık oyunseveler mutlu çünkü Severed Steel için sistem gereksinimler belli oldu.

Severed Steel Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi : Windows 10

İşlemci : Intel Dual Core

Bellek : 8 GB RAM

Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 750

Depolama : 1.5 GB boş alan

Önerilen

İşletim Sistemi : Windows 10

İşlemci : Intel Dual Core

Bellek : 8 GB RAM

Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050

Depolama : 1.5 GB boş alan

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