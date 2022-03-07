Sevgiliye Video Hazırlama Programları

Sevdiğiniz insanın doğum günü mü yaklaştı ? Veya bir kutlama/yıldönümü için video mu hazırlamak istiyorsunuz ? O halde yazımızı okumaya devam edin. Bu yazımızda en iyi video hazırlama programlarını sizlerle paylaşıyoruz.

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Filmora Video Editor

Filmora Video Editörü tüm temel video düzenleme araçlarını sağlar. Bunların dışında, Sevgililer Günü gibi özel günler için önceden tanımlanmış olan Sevgililer Günü videolarına özel efektler eklemek için geniş bir özel efekt yelpazesine sahiptir.

iMovie

iMovie, videolar oluşturmak, düzenlemek ve geliştirmek için kullanılan Apple’ın video düzenleme programıdır. Bu yazılım ilk olarak 1999’da piyasaya sürüldü ve 2003’ten beri tüm yeni Mac’lerin bir parçası oldu. Araç, geçişleri kontrol etmek ve altyazı eklemek için kullanılabilen bazı güçlü seçeneklerle kolay ve hızlı video düzenlemeye olanak tanır.

Video Maker

Video Maker, müzikli profesyonel bir video yapımcısı ve ücretsiz video düzenleyici uygulamasıdır. Güçlü video düzenleme özelliklerine sahip hepsi bir arada bir video düzenleyicidir: video kırpma, kesme, birleştirme, hızlı ve ağır çekim, müzikli video ve fotoğrafları düzenleme, geçiş efektleriyle video düzenleme, videoya filtreler ekleme, videoyu kaybetmeden kırpma gibi bir sürü özelliğe sahiptir.

VidTrimPro

VidTrimPro Android kullanıcıları ve diğer platformlar için en popüler video yapımcısı uygulamalarından biridir. Bu fotoğraftan-videoya uygulaması; birçok mükemmel özelliği ve kullanımı kolay arayüz tasarımı ile genellikle; kategorideki en iyi uygulama olarak karşımıza çıkar. Bu uygulamanın diğer işlevleri arasında kod dönüştürme, çerçeve yakalama ve videoların kırpılması yer alır.

AVIDEMUX

Avidemux, birçok seçenekle video düzenlemeye izin veren bir ücretsiz yazılımdır. Basit kesme, kodlama ve filtreleme görevlerinin kolayca gerçekleştirilmesini sağlar. Avidemux sayesinde, projeleri ve güçlü komut dosyası oluşturma özelliklerini kullanarak; görevleri otomatik olarak planlayabilirsiniz. Araç ayrıca mevcut çeşitli video formatlarını da destekler.

VOILABITS VIDEO EDITOR

Video düzenleme için Mac OS için mevcut en iyi araçlardan biri olarak karşımıza çıkar. Ev yapımı videolarınızı gösterişli; yüksek kaliteli profesyonel filmler yaratır. Videoları kolayca kırpabilir, birleştirebilir ve bölebilirsiniz. Videolarınıza hızlı bir şekilde çeşitli efektler ve geçişler ekleyip bunları ihtiyacınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Valentine’s Day SlideShow

Resimlerinizle benzersiz bir aşk hikayesi yapın ve sevgilinizi Sevgililer Günü için şaşırtın. Bu uygulamayı indirip romantik bir video hikayesi oluşturmak ve karşı tarafa; duygularınızı ifade etmek için bu film yapımcısını kullanın. Metin ekleyebilirsiniz ve videonuzu aşk çerçeveleri ve çıkartmalarla süsleyebilirsiniz.

LightMV

Bu, ilk kez kullananlar için mükemmel bir çevrimiçi video düzenleme aracıdır. Bunun yanında Google Play Store ve App Store’dan kolayca indirebileceğiniz mobil versiyonu da bulunmaktadır. Bu araç, farklı amaçlarla videolar oluşturmak için kullanabileceğiniz video şablonları sağlar. Ayrıca, düzenleme işlevleriyle metin, müzik ve logo eklemenize olanak tanır.

Animoto

Bu site, Sevgililer Günü video sunumu için fikir oluşturmada kullanabileceğiniz çevrimiçi bir araçtır. Bununla birlikte Getty Images tarafından desteklenen; telifsiz stok fotoğraflar ve kısa klipler sunan bir medya kitaplığı sağlıyor. Bu Sevgililer Günü video yapımcısı, popüler ruh hallerinden ve türlerden binlerce lisanslı arka plan müziği de sağlar. Son olarak, ücretsiz medya ve müzik kitaplığı, videoyu kolayca geliştirmenize olanak tanır.

Valentine’s Day Video Maker

Bu uygulama, fotoğraflardan ve çift müziğinden video oluşturmak için; çift fotoğrafları için farklı temalar kümesine sahiptir. Kullanımı son derecede kolaydır ancak; son derece güçlü ve kişiselleştirmek için birçok seçeneğe sahiptir.

VIMORY

VIMORY’nin sürükle ve bırak Sevgililer Günü video oluşturucusu ile; fotoğraflarınızı kullanarak birkaç dakika içinde Sevgililer Günü için videolar yapıp bunları anında her yerde paylaşabilirsiniz. Sevdiklerinizi, arkadaşlarınızı, ailenizi, iş arkadaşlarınızı, hayranlarınızı, takipçilerinizi etkileyecek profesyonel bir video yapmak için fotoğraflarınızı müzikle de karıştırabilirsiniz.

Magisto

Bu uygulama ile resimler, film müzikleri ve resimler gibi medya dosyalarının bir slayt gösterisini oluşturabilirsiniz. Magisto, videolarına bazı filtreler eklemek isteyen kullanıcılar için mükemmeldir. Düzenleme amacıyla çok fazla işlev sunmaz ancak; basit bir tıklamayla bir videoya uygulayabileceğiniz harika efektlere sahiptir. Magisto uygulaması profesyonel, kullanımı kolay ve kaliteli bir video düzenleme uygulamasıdır.

VidLab

VidLab, videolarına bazı filtreler eklemek isteyen kullanıcılar için mükemmeldir. Düzenleme amacıyla çok fazla işlevsellik ve işlev sunmaz ancak basit bir tıklamayla bir videoya uygulayabileceğiniz bazı harika efektlere sahiptir. VidLab’ı kullanmanın en iyi yanı, tüm videolarınızı buluta kaydedebilmeniz ve böylece istediğiniz zaman basit bir web tarayıcısından düzenleyebilmenizdir.

Stop Motion Studio

Stop Motion Studio, iPad ve iPhone’unuz için profesyonel bir fotoğraf video yapımcısı uygulaması ve düzenleme uygulamasıdır. Ücretsizdir ve full HD ve ultra HD videolar üretebilir ve bunları tam çözünürlükte kaydedebilir. Ayrıca GIF görüntü formatı olarak dışa aktarma seçeneğiniz de vardır.

AndroVid

Bu uygulama Android telefonunuzda video çekerken herhangi bir noktada kesmenize, kırpmanıza ve bir parça eklemenize yardımcı olabilecek, Android için müzikli profesyonel bir fotoğraf video yapımcısı uygulamasıdır. Uygulama ile, bir videonun gerekli olmayan herhangi bir bölümünü kırpmak ve kaldırmak kolaydır. Bu uygulama size videolarınıza metin, çerçeve ve özel efektler ekleme fırsatı verir.

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