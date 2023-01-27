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Shazam Tanrıların Öfkesi İçin Yeni Fragman Yayınlandı!

Shazam Tanrıların Öfkesi, 17 Mart tarihinde tüm süper kahraman filmleri sevenler için vizyonda olacak.

İbrahim Özbek

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Süper kahraman filmlerine yeni bir soluk getiren Shazam’ın, yeni filmi Shazam Tanrıların Öfkesi için yeni bir fragman yayınlandı.

DC tarafından ortaya çıkan ve eğlenceli bir süper kahraman filmi olan Shazam, ilk filmiyle beraber beğenileri toplamıştı. Beğenilerin ardından yeni film için çalışmalar tamamlandı ve artık DC tarafı, vizyona tarihini beklemeye aldı.

Shazam Tanrıların Öfkesi, 2023 yılında yayına girecek olan ilk DC filmi olacak. Shazam’ın yeni filmi 17 Mart tarihinde vizyona girecek. Tanrıların Öfkesi olarak adlandırılan ikinci Shazam filmi, Billy Batson ve üvey kardeşlerinin kahramanlık hikayesine odaklanacak. Aile, Atlas’ın Kızları olarak bilinen tanrılar ile karşı karşıya gelecek.

Asher Angel, Zachery Levi, Grace Caroline Currey, Adam Brody, Faithe Herman, Meagan Good, Ian Chen, Ross Butler, Jovan Armand, D.J. Cotrona, Marta Nilans ve Cooper Andrews’ın rol aldığı film 17 Mart’ta DC hayranlarını sinemalarda bekleyecek. Oldukça iddialı olarak gelen filmin başarısını hep birlikte göreceğiz.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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