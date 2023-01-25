En İyi Amazon Prime Dizileri – Ocak 2023

Amazon Prime‘ın muhteşem ayrıcalıklarından yararlanan kullanıcıların sayısı gün geçtikçe artıyor. Çünkü Amazon Prime’ın birbirinden güzel dizileri var ve Amazon sadece bu platformda erişebileceğiniz farklı içerikleri artırmaya devam ediyor. Biz de bu ayın en iyi Amazon Prime dizilerini sizler için derledik. İşte bu ay en çok izlenen Amazon Prime dizileri…

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Fleabag

Takma isim olarak Fleabag adını kullanan genç bir kadının 30’lu yaşlarını sürdürürken hayatında gerçekleşen olayları aktaran bu dizi Londra’da geçmektedir. Arkadaşıyla birlikte bir kafeterya işleten Fleabag, arkadaşının intihar etmesinden sonra onun anılarını yaşatmak için kafeteryayı işletmeye devam etmektedir. Dizide genellikle ablası ile bir rekabetleşme halinde olan ve daha çok üvey annesiyle olan ilişkileri ön planda olan Fleabag, hayatına girip çıkan erkeklerle olan ilişkilerini ve aile üyeleri ile yaşadığı olaylar zincirini aktarmaktadır.

The Devil’s Hour

The Devil’s Hour, hayatı boyunca rüyalar ve kabuslarla boğuşan Lucy’nin hikayesini konu ediyor. Lucy her gece, sözde Şeytan Saati olarak adlandırılan saat 3 ile 4 arasında uyanır. Çok geçmede bölgedeki bir dizi cinayete adı karışan Lucy, masumiyetini karıştırmak için araştırma yapmaya başlar.

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Teknolojik olarak gelişmiş ve insanların bilinçlerini sanal bir ölüm sonrası hayata aktarabildikleri bir dünyada Nathan, bir araba kazasında öldükten sonra hüsrana uğramış kız arkadaşı tarafından büyük bir göle bakan lüks ve rahatlatıcı bir yer olan cennet versiyonuna gönderilir. Nathan burada dünyadaki müşteri hizmetlerinden sorumlu olan Nora ile tanışır. Çok geçmeden ikisi arasında yakın bir bağlantı gelişir ve bu kısa sürede Nora ile Nathan arasında gizli bir aşk başlar.

Invincible

Invincible, dünyanın en güçlü süper kahramanının oğlu olan Mark Grayson’ın hikayesini konu ediyor. Sıradan bir genç olan Mark’ın hayatı 17. yaşına bastığında bambaşka bir hal alır. O da artık babası gibi bir takım süper güçlere sahiptir. Dizi, The Walking Dead’in yaratıcısı Robert Kirkman’ın illustratörler Cory Walker ve Ryan Ottley ile birlikte hayata geçirdiği aynı adlı çizgi roman serisinden ekrana uyarlanıyor.

Undone

Undone, neredeyse ölümüne neden olabilecek bir trafik kazasının ardından zamanla bir bağlantısının olduğunu fark eden bir kadının hikayesini konu ediyor. Alma adındaki kadın, geçirdiği kazanın ardından kendisi ile ilgili bir şey keşfeder. Zamanla arasında farklı bir bağ olduğunu anlayan Alma, bu yeteneğini babasının ölümündeki gizemi ortaya çıkarmak için kullanmaya karar verir.

The Expanse

Günümüzden 200 yıl sonrası… Deneyimli dedektif Miller, oldukça zengin bir ailenin kayıp kızını bulmak için bir uzay gemisi kaptanıyla işbirliği yapar. Olayı araştırdıkça kahramanlarımız, insanlık tarihinin en büyük komplolarından biri ile karşı karşıya olduklarını fark ederler.

Vikings

yüzyıl İskandinavyası’nda geçen dizi, basit bir çiftçiyken cesur bir savaşçıya dönüşen Ragnar Lothbrok ve ailesinin öyküsünü ekranlara taşıyor. Savaş Tanrısı Odin’in soyundan geldiğine inanılan Ragnor’un acımasız ve korkusuz adamlarıyla birlikte denizlerle olan imtihanını seyrederken; savaşçı ve tüccar bir kavim olan Vikingler’in çok az işlenmiş ilgi çekici kültürüne hep birlikte tanık oluyoruz.

The Boys

The Boys, süper kahramanların güçlerini ve şöhretlerini kötüye kullandığı bir evrende geçiyor. Kendilerini kanunu korumaya adayan ve “The Boys” olarak adlandırılan bir grup insan, yozlaşmış süper kahramanları ortadan kaldırmak için zorlu bir yolculuğa çıkar.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri

J.R.R. Tolkien’in romanlarından esinlenen Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri, Orta Dünya’nın İkinci Çağı’na odaklanıyor ve Hobbit veya Yüzüklerin Efendisi filmlerinden binlerce yıl öncesinde yaşananlara odaklanıyor. Göreceli bir barış döneminden başlanan dizide, Dumanlı Dağlar’ın en karanlık derinliklerinden Lindon’un görkemli ormanlarına, ada krallığı Numenor’dan, haritanın en uzak noktalarına kadar tüm bu diyarların ve karakterlerin yarattığı destan anlatılıyor

The Wilds

Farklı geçmişlere sahip olan bir grup genç kız, yaşanan bir uçak kazasının ardından ıssız bir adada mahsur kalır. Adada hayatta kalmak için mücadele etmek zorunda kalan kızlar, bu süreçte farklı kişiliklerinden dolayı çatışır. Zamanla birbirleri hakkında daha çok şey öğrenip ve yaşadıkları travmayı paylaştıkça kızlar arasındaki bağ güçlenir. Adadan kurtulmanın yolunu arayan kızlar, çok geçmeden burada tesadüfen gelmediklerini öğrenir.