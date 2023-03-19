En İyi Amazon Prime Dizileri – Mart 2023

Amazon Prime‘ın muhteşem ayrıcalıklarından yararlanan kullanıcıların sayısı gün geçtikçe artıyor. Çünkü Amazon Prime’ın birbirinden güzel dizileri var ve Amazon sadece bu platformda erişebileceğiniz farklı içerikleri artırmaya devam ediyor. Biz de bu ayın en iyi Amazon Prime dizilerini sizler için derledik. İşte bu ay en çok izlenen Amazon Prime dizileri…

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Amazon Prime Top 10 Diziler

Karnaval Sokağı

Hikâye birbirine düşman Pact ve Burgue adındaki iki ülkenin Peri Diyarı’nı ve bütün zenginliklerini ele geçirmek için yaptıkları savaşı anlatarak başlıyor. Savaşın sonunda Burgue’un yenilmesi ve ülkesine geri çekilmesi sonucunda Periler Ülkesi Pact kontrolü altına bırakılıyor ve böylece Pact’in perilere olan zulüm dolu yönetimi başlamış oluyor.

Star Trek: Picard

Jean-Luc Picard, Yıldız Filosu’ndan emekli olduktan 14 yıl sonra, Chateau Picard’da sakin bir hayat yaşar. Ancak onun huzurlu yaşamı, Dahj adındaki esrarengiz gizemli bir kadın tarafından arandığında yarım kalır. Picard, yardımına ihtiyaç duyan Dahj’ın sorununu araştırmaya başladığında, Dahj’ın kendi geçmişiyle bağlantısı olabileceğini anlar ve kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.

Daisy Jones & The Six

Daisy Jones & The Six, Daisy Jones ve Billy Dunne isimli iki solist tarafından 70’lerde yönetilen grubun onlarca yıl sonra nasıl bu kadar efsanevi bir Rock’n Roll grubu olduklarını anlatan bir mini müzikal dram dizisidir.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri

J.R.R. Tolkien’in romanlarından esinlenen Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri, Orta Dünya’nın İkinci Çağı’na odaklanıyor ve Hobbit veya Yüzüklerin Efendisi filmlerinden binlerce yıl öncesinde yaşananlara odaklanıyor. Göreceli bir barış döneminden başlanan dizide, Dumanlı Dağlar’ın en karanlık derinliklerinden Lindon’un görkemli ormanlarına, ada krallığı Numenor’dan, haritanın en uzak noktalarına kadar tüm bu diyarların ve karakterlerin yarattığı destan anlatılıyor.

Reacher

Emekli polis memuru Jack Peacher, işlemediği bir cinayetten tutuklanır. Kendisini bir anda, kirli polisler, karanlık işadamları ve entrikacı politikacılarla dolu ölümcül bir komplonun ortasında bulan Jack, gerçekleri ortaya çıkarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Farzi

Küçük çaplı parlak bir sanatçı olan Sunny, mükemmel bir sahte kağıt para yarattığında yüksek riskli kalpazanlık dünyasına fırlatılır; ateşli, alışılmışın dışında bir görev gücü memuru olan Michael ise ülkeyi kalpazanlık tehdidinden kurtarmak istiyor. Bu heyecan verici kedi-fare yarışında kaybetmek bir seçenek değil.

The Boys

The Boys, süper kahramanların güçlerini ve şöhretlerini kötüye kullandığı bir evrende geçiyor. Kendilerini kanunu korumaya adayan ve “The Boys” olarak adlandırılan bir grup insan, yozlaşmış süper kahramanları ortadan kaldırmak için zorlu bir yolculuğa çıkar.

Swarm

Swarm, kurgusal bir pop yıldızına takıntılı genç bir kadın olan Dre’nin hikayesini konu ediyor. Dre’nin pop yıldızına olan takıntısı,geri dönüşü olmayan kararları ve karanlık sonuçları da beraberinde getirir.

The Peripheral

Willian Gibson’ın aynı isimli bilimkurgu romanından uyarlanan dizide, Amerika kırsalındaki bir kasabada yaşayan Flynne Fisher’ın hayatını konu ediyor. İnsanların uyuşturucu ticaretiyle geçinmeye çalıştığı bu yerde Flynne Fisher bu yolu seçmez ve 3D baskı mağazasında çalışır. Fakat onun asıl uğraşı çevrimiçi oyunlar oynamaktır. Bir video oyunu test ettiği sırada bambaşka bir gerçekliğe geçiş sağlayan gizli bir bağlantıyı keşfeden Flynne bu sayede bilmediği karanlık bir geleceğe de adım atar.

Tom Clancys’den Jack Ryan

Gelecek vaat eden CIA analisti Jack Ryan, kendisini tehlikeli bir kumarın merkezine sokan bir terörist iletişim modelini ortaya çıkardıktan sonra tehlikeli bir saha görevine atılır.