Şimdiye Kadarki En İnce iPhone – Apple iPhone 15 Pro Max Olacak!

İlk iPhone‘ların her yerinde bu kalın çerçevelere sahip olduğunu hatırlıyor musunuz? Bu, bir süredir Apple’ın işiydi, ancak şirket yavaş yavaş çerçeveleri küçültmeye başladı ve şimdi en son iPhone 14 serisi temelde tamamen ekrandan oluşuyor.

Bununla birlikte, yakında çıkacak olan iPhone 15 Pro Max‘in çıtayı daha da yükselteceği ve bir akıllı telefonda şimdiye kadar görülen en ince çerçeveli bir ekrana sahip olacağı söyleniyor.

Bilgiler, ultra ince çerçevelere meraklı ünlü bir kaynaktan geliyor. Buna göre, Apple’ın yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefonu yalnızca 1,55 mm’lik etkileyici ince çerçevelere sahip olacak.

Bu, mevcut iPhone 14 Pro Max’in 2,17 mm çerçevelerinden önemli bir azalma.1.81 mm çerçeveli Xiaomi 13‘ün en ince çerçeveler rekorunu da kıracak. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Galaxy 22 ve S23, yaklaşık 1,95 mm boyutlarında çerçevelere sahip olacak.

Bu muhtemelen ilginç bir yükseltme, ancak “ultra ince” çerçeveleri gerçekten önemsiyor musunuz? Kesinlikle kişisel tercih meselesi diyebiliriz. Mevcut iPhone modellerinin zaten yeterince ince kenarlara sahip olduğu ve daha fazla küçültmenin kullanıcı deneyimini gerçekten etkilemeyebileceğini de belirtelim.