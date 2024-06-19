Smile 2 Filminden İlk Fragman Geldi!

Son zamanlara bomba gibi düşen korku filmi Smile’den serinin ikinci filmi için ilk fragman yayınlandı. Fragman izleyenleri adeta büyüledi.

2022 yılında beyaz perdeye çıkan ve sürpriz bir şekilde başarı elde eden Smile, kısa zamanda büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. 17 milyon dolarlık bütçesi ile dünya genelinde 217 milyon dolar gelir elde eden film, yapımcılarını mutlu etmişti.

“Smile 2” için önceki filmden yalnızca bir aktör, Kyle Gallner geri dönüyor ve görünüşe göre o da filmde uzun süre yer almıyor. Filmde Naomi Scott, yeni bir dünya turuna çıkmak üzere olan küresel pop fenomeni Skye Riley’yi canlandırıyor.

Serinin ikinci filmi 18 Ekim 2024 tarihinde vizyona girecek. Yeni yıla girmeden merakla beklediğimiz bir film daha listeye eklenmiş oldu.

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