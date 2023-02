Sons of The Forest Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

Günümüzün popüler hayatta kalma oyunlarından biri olan The Forest oyunun devamı niteliğinde olan Sons of the Forest yakın bir zamanda oyuncular ile buluşmaya hazırlanıyor. Oyunun ilk serisinden sonra uzun bir süre yeni oyun için ara verilmişti. Bugünkü yazımızın konusu ise Sons of The Forest sistem gereksinimleri olacak.