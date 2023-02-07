Sons of The Forest Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

Günümüzün popüler hayatta kalma oyunlarından biri olan The Forest oyunun devamı niteliğinde olan Sons of the Forest yakın bir zamanda oyuncular ile buluşmaya hazırlanıyor. Oyunun ilk serisinden sonra uzun bir süre yeni oyun için ara verilmişti. Bugünkü yazımızın konusu ise Sons of The Forest sistem gereksinimleri olacak.

Oyun ilk çıktığı dönemde oldukça yoğun bir ilgi görmüştü özellikle hayatta kalma oyunlarında en çok dikkat çeken özelliklerden biriside gerçek yaşama en yakın hali ile uyarlı olmasıdır. Gelin hep beraber ikinci oyunun sistem gereksinimlerinden bahsedelim.

Çıkacak olan ikinci oyuna göz attığımızda hem grafik hem de oynanış açısından oldukça geliştirmeler yapılmış. Özellikle günümüzde ki silahların olması da oyun için oldukça fazla bir değişiklik olmuş, çünkü ilk oyunda ateşli silahları kullanamıyorduk.

Oyunun kısaca konusunu da açıklayalım; Oyuncular Sons of the Forest hikayesinde kayıp bir milyarderi aramak için başka bir adaya gönderilen bir kurtarıcı rolünü üstlenecek. Hayatta kalmak için önceki oyunda ki gibi avlanmak ve zanaat (craft) yapmak oyunun ana temelini oluşturacak.

Sons of The Forest Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: INTEL CORE I5-8400 veya AMD RYZEN 3 3300X

Bellek: 12 GB

RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB veya AMD Radeon RX 570 4GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 20 GB depolama alanı

Önerilen

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: INTEL CORE I7-8700K veya AMD RYZEN 5 3600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080Ti veya AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 20 GB depolama alanı

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