Sony ve Microsoft Rusya’da Satışları Durdurdu!

Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden Sony ve Microsoft, Rusya ile Ukrayna arasında ki gerginlik yüzünden Rusya’da satışlarını durdurdu.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, espor ve oyun şirketlerine Rusya’ya yaptırım yapmaları için çağrıda bulunmuştu.

Rusya’ya dünya çapında yaptırımların sayısı giderek artıyor. Özellikle espor ve oyun dünyası çok sert yaptırımlar uyguluyor. Bazı espor arenalarında Rus takımları davet almazken, bazı oyunlar da Rusya piyasasında satışa çıkmıyor. Geçtiğimiz günlerde diğer büyük oyun şirketleri de Rusya’ya yaptıkları yaptırımları açıklamışlardı.

Hem Rusya vatandaşları hem de Rus takımları, devam eden işgal süresi boyunca birçok şeyden mahrum kalacağa benziyor. Ayrıca birçok şirket de, Ukrayna için yardım kampanyası başlattı. Özellikle ünlü oyuncular ve esporcular, ülkeleri adına büyük rakamlar bağışladı. Özellikle Rusya’nın mahrumiyeti birçok espor takımını ve spor takımını endişelendiriyor.

Oyuncular ve takımların etkinliklere katılamamasının yanında, birde ülkedeki oyun piyasasından uzak kaldılar. Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunlar yatışana kadar birçok yaptırım daha uygulanacağa benziyor.

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