Spider-Man 4 Filmi İçin Müjdeli Haber Geldi!

Günümüzün en çok izlenen süper kahraman filmlerinin başında gelen Spider-Man serisi için 4. filmde bir sürpriz bizleri bekliyor. Tobey Maguire, yeniden Spider-Man rolüyle ekran başına geçmeye hazırlanıyor.

Spider-Man film serisi ilk 3 filmi ile büyük bir başarıya imza atmıştı. Tobey Maguire ile muhteşem bir üçleme olan Spider-Man serisi 4. filmde de Tobey Maguire yeniden doğuş yapacak.

Marvel dünyası, Tobey Maguire’ın efsane rolünü yeniden üstlenerek Spider-Man 4 filmine ilişkin söylentilerle çalkalanıyor. İddiaya göre yeni yapım, Sam Raimi’nin yönettiği ve Maguire’ın Peter Parker olarak rol aldığı 2007 yapımı Spider-Man 3’ün devamı olacak.

Yapımcı şirket ve senaryo tarafından kesin bir haber yapılmasa da, birçok film eleştirmeni serinin 4. filminin gelmesi bekliyor.

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