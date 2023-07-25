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Spider-Man 4 Filmi İçin Müjdeli Haber Geldi!

Günümüzün en çok izlenen süper kahraman filmlerinin başında gelen Spider-Man serisi için 4. filmde bir sürpriz bizleri bekliyor. Tobey Maguire, yeniden Spider-Man rolüyle ekran başına geçmeye hazırlanıyor.

İbrahim Özbek

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spider-man 4

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Günümüzün en çok izlenen süper kahraman filmlerinin başında gelen Spider-Man serisi için 4. filmde bir sürpriz bizleri bekliyor. Tobey Maguire, yeniden Spider-Man rolüyle ekran başına geçmeye hazırlanıyor.

Spider-Man film serisi ilk 3 filmi ile büyük bir başarıya imza atmıştı. Tobey Maguire ile muhteşem bir üçleme olan Spider-Man serisi 4. filmde de Tobey Maguire yeniden doğuş yapacak.

Marvel dünyası, Tobey Maguire’ın efsane rolünü yeniden üstlenerek Spider-Man 4 filmine ilişkin söylentilerle çalkalanıyor. İddiaya göre yeni yapım, Sam Raimi’nin yönettiği ve Maguire’ın Peter Parker olarak rol aldığı 2007 yapımı Spider-Man 3’ün devamı olacak.

spider-man 4

Yapımcı şirket ve senaryo tarafından kesin bir haber yapılmasa da, birçok film eleştirmeni serinin 4. filminin gelmesi bekliyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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