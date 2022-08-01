Spotify Fiyatlarına Zam Yaptı!

Günümüzün en popüler müzik dinleme uygulaması olan Spotify, Premium abonelik ücretlerine zam yaptığını açıkladı. Bugünden itibaren abonelik fiyatlarında %15’lik bir artış olacak.

İnsanların hoşça vakit geçirmesi ve eğlenmesi için dünya üzerinde birçok uygulama bulunuyor. Bunlardan müzik tarafından en çok indirileni Spotify uygulamasıdır. Hem ülkemizde hem de dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Spotify, bugünden itibaren geçerli olmak üzere abonelik fiyatlarını zamladı.

Dünya üzerinde devam eden ekonomik sıkıntıların yanı sıra ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları sebebiyle, abonelik fiyatlarında sürekli bir artış yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde müzik platformları tarafında Apple Music uygulaması da abonelik ücretlerini zamladı. Çok geçmeden Spotify uygulaması da abonelik ücretlerini zamladığı duyurdu.

Spotify yeni abonelik ücretleri şu şekilde;

Bireysel abonelik paketi: 20,99 TL

Duo paketi: 27,99 TL

Aile paketi: 34,99 TL

Öğrenci paketi: 10,49 TL

Apple Music ile Spotify arasındaki rekabet kıran kırana devam ediyor. Bu yıl başlarında Spotify abonelik ücretlerini zamlamıştı ve yılın ikinci yarısında yeniden bir zam kararı aldı. Apple Music ise geçtiğimiz Nisan ayında fiyatlarını zamlamıştı.

YouTube Music, piyasada 2019 yılından beri bulunması rağmen halen istediği performansı yakalayamadı. Özellikle uygun fiyatları ile beraber çok fazla dikkat çeken YouTube Music, kullanıcı sayısını artırmak için birçok yeni strateji gerçekleştiriyor.

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