Squid Game 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzün en popüler dizi ve film izleme platformlarından olan Netflix’in bünyesinde yayınlanan ve kısa sürede dünyaca ünlü bir dizi haline gelen Squid Game, 2. sezonu için ilk fragmanı yayınladı.

Netflix’in en çok izlenen yapımlarından olan Squid Game, yayınlandığı ilk andan itibaren global çapta büyük bir üne kavuştu. Diziyi izleyenler merakla ikinci sezonu beklerken mutlu haber nihayet geldi. Bugün itibariyle 2. sezon için ilk fragman yayınlandı. Fragman detaylarına baktığımız zaman anlıyoruz ki asıl oyunlar şimdi başlıyor.

Netflix, Squid Game yeni sezona ilişkin olarak “Squid Game’i kazandıktan üç yıl sonra, Oyuncu 456 oyunun arkasındaki insanları bulmaya ve onların vahşi sporuna son vermeye kararlıdır. Servetini, araştırmasını finanse etmek için kullanan Gi-hun, işe metroda ddakji oynatan şık takım elbiseli adamı arayarak başlar. Ancak, örgütü çökertmeye giden yolun hayal ettiğinden daha ölümcül olduğunu anlar; Oyunu bitirmek için oyuna yeniden girmesi gerekir.” açıklamasında bulundu.

Squid Game’in ikinci sezonu, 26 Aralık 2024 tarihinde Netflix üzerinden izleyici ile buluşacak. Dizinin final sezonu ise 2025 yılında yayınlanacak.

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