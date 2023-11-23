Star Wars Hayranlarına Müjde KOTOR Remake Geliştiriliyor ve 2024 Yılında Gelebilir!

Star Wars KOTOR Remake’in geliştirme süreci uzun zamandır tartışmalara konu oluyor. Oyunu geliştiren oyun stüdyosu birkaç kez değişirken, en son geçtiğimiz hafta gelen haber projenin iptal edildiği yönündeydi. Sony’nin de yapımdan çekildiği haberi gündeme düşmüştü. Dün ise (22 Kasım Çarşamba), duayen gazeteci Jason Schreier tarafından yapılan paylaşımla Star Wars KOTOR Remake hayranlarına müjde geldi. Oyunun geliştirilme çalışmaları devam ediyor.

KOTOR Remake Geliştiriliyor ve 2024 Yılında Gelebilir!

Star Wars hayranları tarafından heyecanla beklenen ve iptal haberi ile birlikte yüz binlerce kişiyi hayal kırıklığına uğratan Star Wars KOTOR Remake ile ilgili müjdeli haberi Bloomberg’in ünlü gazetecisi Jason Schreier verdi. Kişisel Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda, bir takipçisinin kendisine dayandırdığı haberi alıntılayarak doğrulayan ünlü isim şu açıklamayı yaptı:

“KOTOR Remake’in gerçekten *çıkıp çıkmayacağını* söyleyemem ama evet, Sabre Interactive’den iki kişi bana, kimsenin oyun üzerinde çalışmadığına dair son söylentilere rağmen hala üzerinde çalıştıklarını söyledi. (Bloomberg’in haberine göre Sabre projeyi geçen yıl Aspyr’den aldı)”

Geçtiğimiz hafta gündeme düşen Star Wars KOTOR Remake iptal edildi haberi için de buraya göz atabilirsiniz. KOTOR Remake’in geliştirilmesine son verildiğine dair Bloomberg’in ünlü gazetecisi Jason Schreier’ın şahsi sosyal medya hesabından yaptığı söz konusu paylaşım:

Can't say whether the KOTOR Remake will ever actually *come out*, but yes, two people from Saber Interactive tell me they're still on it, despite recent rumors that nobody is working on the game. (Saber took the project from Aspyr last year, as Bloomberg reported then) https://t.co/prNTT6iVAy — Jason Schreier (@jasonschreier) November 22, 2023

Jason Schreier Dediyse Doğrudur!

Daha önce pek çok oyun hakkında defalarca kez duyum veren ve duyumları hemen hemen her zaman doğru çıkan Jason Schreier’ın verdiği bilgi Star Wars hayranlarını oldukça sevindirdi. Jason tarafından yapılan paylaşım kısa sürede 1 milyondan fazla görüntülenme alırken, yüzlerce kişi de ilgili habere yorum yaptı.

Bir takipçisinin “Aspyr’in gösterdiği demoda bu karışıklığa yol açan şeyin ne olduğunu gerçekten bilmek isterdim…” şeklindeki yorumuna da cevap yazan Jason, şu ifadeleri kullandı:

“Demo aşırı derecede kötü değildi ya da buna benzer bir şey değildi. Daha büyük sorun, kapsam ve belirli bir zaman çizelgesi içinde ne kadar ilerleme kaydedebilecekleri konusunda tüm taraflar arasındaki uyumsuzluktu.”

2024 Sonunda Gelebilir!

Star Wars KOTOR Remake’in geliştirilmeye devam ediliyor oluşu, bu kez akla ne zaman çıkacağı sorusunu getirdi. Oyunun 2024 yılı sonunda çıkabileceği ön görülürken, Jason Schreier bu konuda yorum yapmadı ve “henüz belli değil” demekle yetindi.