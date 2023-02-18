Star Wars Jedi Survivor Yeni Oynanış Videosu Yayınladı!

Günümüzün en büyük kurgu evrenlerinden birine sahip olan Star Wars serisini bilmeyen yoktur. Özellikle oyunları yanında filmleri ile birçok ödül alanında oldukça büyük başarı sağlamıştır. Yapımcı şirket bunun yanında oyun piyasasında adından söz ettirmek için Star Wars oyunlarına odaklanmış durumda bugünkü yazımızda sizlere Star Wars Jedi: Survivor yeni oynanış videosuna göz atacağız.

Şirket ilk olarak 2019 yılında piyasaya sürülen Star Wars Jedi: Fallen Order, ile oldukça güzel başarı ederek oyuncu kitlesini memnun etmişti. Devamında oyunun merakla beklenen devamı niteliğinde yapımı da geçtiğimiz mayıs ayında çıkarılmıştı. Şirket en son olarak resmi bir fragman ile oyunu duyurdu. Bugün ise uzun sayılacak ve oyuncuları tatmin edecek bir oynanış videosunu yayınladı.

Oyun içi mekaniklere göz attığımızda ise günümüz oyunlarında yanında güzel bir iş çıkarılmışa benziyor. Özellikle savaş sahnelerinde ki gerçekçilik oyuncuları ekran başına kilitleyecek gibi duruyor.

Oyuncuların ise en çok merak ettiği konu ise çıkacak olan oyunun fiyatı konusu oldu. Yapımcı şirket son zamanlarda artan fiyatlara göre şu şekilde bir fiyat belirledi.

Star Wars Jedi: Survivor – 1.199,99 TL

Star Wars Jedi: Survivor Deluxe Edition – 1.599,99 TL

Fiyatlara bakılacak olursa son zamanlarda artan fiyatlar sebebi ve kur farkından dolayı biraz pahalı gibi duruyor.

Star Wars Jedi: Survivor PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S için 17 Mart 2023’te çıkış yapacak.

Star Wars Jedi: Survivor – çıkış tarihi ve tüm bilgiler