Starfield ve Hogwarts Legacy 2023 Oyun Ödüllerinde Hüsrana Uğradı

Piyasaya çıkmadan önce büyük beklenti yaratan ve piyasaya çıkmaları 4 gözle beklenen Starfield ve Hogwarts Legacy, bu yılın en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyordu. Dün açıklanan The Game Awards 2023 oyun ödülleri adaylıkları arasında Starfield yalnızca 1 dalda kendisine yer bulabilirken, Hogwarts Legacy ise hiçbir dalda aday gösterilmedi. Bu durum, oyunların yapımcılarında büyük hayal kırıklığına neden oldu.

Starfield ve Hogwarts Legacy 2023 Oyun Ödülleri Adaylıklarında Beklediğini Bulamadı

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen ve Eylül ayı başında piyasaya çıkan Starfield, bu yılın en çok konuşulan ve beklenen oyunları arasında yer alıyordu. Bununla birlikte oyun, bekenen etkiyi yaratamadı. Oyunculardan büyük rağbet gören Starfield, kısa sürede “iyi satış rakamlarına” ulaşsa da, oyuncuların geri dönüşleri beklenen düzeyde iyi olmadı.

Yılın En İyi Oyunları The Game Awards 2023 adayları açıklandı haberimiz için buraya göz atabilirsiniz.

Steam üzerinde 75 bin dolayında oyuncu incelemesi alan ve bu incelemelerde “çoğunlukla olumlu” görüş ortalaması tutturan Starfield, oyun eleştirmenlerince ise “vasat ve vasatın biraz üzerinde” şeklinde değerlendirildi. Oyunun yeterince iyi olmaması, oyun Oscarları olarak da tanımlanan The Game Awards 2023’e de yansıdı.

2023 yılının en iyi oyunları adayları arasında gösterilmesi beklenen Starfield, bu kategorideki 6 aday arasında kendisine yer bulamadı. GOTY (Game of The Year) adayları şu şekilde açıklandı:

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-man 2

Resident Evil 4

Super Mario Wonder

Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Starfield bu kategoride adaylar arasına giremezken; “yılın en iyi rol yapma oyunu (RPG)” adayları arasında kendisine yer buldu. Oyunun bu kategorideki rakipleri ise şu şekilde oldu:

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XVI

Lies of P

Sea of Stars

Starfield

Bununla birlikte, kategoride Baldur’s Gate 3 gibi güçlü rakiplerinin bulunması, Starfield’in bu alanda da ödül kazanmasının bir hayli zor olacağı şeklinde yorumlandı. Starfield, The Game Awards 2023’te 1 kategori hariç, başka herhangi bir kategoride ödüle aday gösterilmedi.

Hogwarts Legacy Hiçbir Kategoride Aday Değil!

Geçtiğimiz yıldan bu yana oyun sektöründe adından sıkça söz ettiren ve 2023 yılı Şubat ayı itibariyle piyasaya sürülen Hogwarts Legacy ise The Game Awards 2023’te hiçbir dalda ödüle aday gösterilmedi. Avalanche Software tarafından geliştirilen ve Warner Bros. Games tarafından yayınlanan oyunun milyonlarca oyuncu tarafından oynanmasına rağmen hiçbir dalda ödüle aday gösterilmemesi şaşkınlıkla karşılandı.

Yalnızca Steam üzerinde dahi 160 binden fazla incelemesi olan ve bu incelemelerde “çok olumlu” görüş ortalaması tutturan oyunun en azından birkaç dalda aday olarak gösterilmesi bekleniyordu. Oyunun adaylar arasında yer alamaması hem hayranlarını hem de yapımcılarını hayal kırıklığına uğrattı.