Ana Sayfa » Oyun Steam, 2024 Yılındaki İndirim Takvimini Duyurdu! Oyun Steam, 2024 Yılındaki İndirim Takvimini Duyurdu! İbrahim Özbek 12 Görüntüleme

Steam, 2024 yılında gerçekleşecek olan indirim takvimini açıkladı. Bu ay dev Yaz İndirimleri bizleri bekliyor.

Hem dünyada hem de ülkemizde milyonlarca kullanıcısı olan Steam, dönem dönem başlattığı indirim kampanyaları ile oyunseverleri mutlu ediyor. Özellikle ülkemizde yaşanan dolar dalgalanmaları oyunseverlerin istediği oyunları alamamasına neden oluyor. Bu gibi durumlarda platformların yaptığı indirim kampanyaları büyük ilgi görüyor.

Oyun dünyasının heyecanla beklediği Steam üzerindeki 2024 yılının ilk indirim fırsatı, 27 Haziran TSİ 20:00’da başlıyor. Bu indirim günleri 11 Temmuz’a kadar devam edecek. Özellikle Türkiye’deki oyuncular için büyük önem taşıyan indirimler, son dönemde platformdan TL kaldırılması ve oyun fiyatlarındaki artış sebebiyle daha da cazip hale geliyor.

2024 yılındaki Steam indirim dönemleri ve etkinlikleri şu şekilde;

FPS Festivali: 15 – 22 Nisan

Çiftçilik Festivali: 29 Nisan – 6 Mayıs

Sonsuz Yeniden Oynanabilirlik Festivali: 13 – 20 Mayıs

Açık Dünya Hayatta Kalma İnşa Festivali: 27 Mayıs – 3 Haziran

Next Fest: 10 – 17 Haziran

Steam Yaz İndirimi: 27 Haziran – 11 Temmuz

Kule Savunma Festivali: 29 Temmuz – 5 Ağustos

Dövüş Oyunları Festivali: 5 – 12 Ağustos

Ritim Festivali: 19 – 26 Ağustos

Uzay Keşfi Festivali: 2 – 9 Eylül

Uçaklar, Trenler ve Otomobiller Festivali: 16 – 23 Eylül

Sıra Tabanlı RYO Festivali: 30 Eylül – 7 Ekim

Next Fest: Ekim: 14 – 21 Ekim

Steam Cadılar Bayramı Festivali 3: 28 Ekim – 4 Kasım

Yemek Yapma Festivali: 11 – 18 Kasım

Steam Sonbahar İndirimi: 27 Kasım – 4 Aralık

Steam Kış İndirimi: 19 Aralık – 2 Ocak

Steam Yaz İndirimleri ile beraber birçok oyunsever kütüphanelerini dolduracak. Etkinlik başladığında hangi oyunların indirime girdiği netlik kazanacak.

2024 Steam Yaz İndirimi 27 Haziran’da Başlıyor, İşte Detaylar!