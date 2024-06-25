Steam, 2024 Yılındaki İndirim Takvimini Duyurdu!

Steam, 2024 yılında gerçekleşecek olan indirim takvimini açıkladı. Bu ay dev Yaz İndirimleri bizleri bekliyor.
Hem dünyada hem de ülkemizde milyonlarca kullanıcısı olan Steam, dönem dönem başlattığı indirim kampanyaları ile oyunseverleri mutlu ediyor. Özellikle ülkemizde yaşanan dolar dalgalanmaları oyunseverlerin istediği oyunları alamamasına neden oluyor. Bu gibi durumlarda platformların yaptığı indirim kampanyaları büyük ilgi görüyor.
Oyun dünyasının heyecanla beklediği Steam üzerindeki 2024 yılının ilk indirim fırsatı, 27 Haziran TSİ 20:00’da başlıyor. Bu indirim günleri 11 Temmuz’a kadar devam edecek. Özellikle Türkiye’deki oyuncular için büyük önem taşıyan indirimler, son dönemde platformdan TL kaldırılması ve oyun fiyatlarındaki artış sebebiyle daha da cazip hale geliyor.
2024 yılındaki Steam indirim dönemleri ve etkinlikleri şu şekilde;
- FPS Festivali: 15 – 22 Nisan
- Çiftçilik Festivali: 29 Nisan – 6 Mayıs
- Sonsuz Yeniden Oynanabilirlik Festivali: 13 – 20 Mayıs
- Açık Dünya Hayatta Kalma İnşa Festivali: 27 Mayıs – 3 Haziran
- Next Fest: 10 – 17 Haziran
- Steam Yaz İndirimi: 27 Haziran – 11 Temmuz
- Kule Savunma Festivali: 29 Temmuz – 5 Ağustos
- Dövüş Oyunları Festivali: 5 – 12 Ağustos
- Ritim Festivali: 19 – 26 Ağustos
- Uzay Keşfi Festivali: 2 – 9 Eylül
- Uçaklar, Trenler ve Otomobiller Festivali: 16 – 23 Eylül
- Sıra Tabanlı RYO Festivali: 30 Eylül – 7 Ekim
- Next Fest: Ekim: 14 – 21 Ekim
- Steam Cadılar Bayramı Festivali 3: 28 Ekim – 4 Kasım
- Yemek Yapma Festivali: 11 – 18 Kasım
- Steam Sonbahar İndirimi: 27 Kasım – 4 Aralık
- Steam Kış İndirimi: 19 Aralık – 2 Ocak
Steam Yaz İndirimleri ile beraber birçok oyunsever kütüphanelerini dolduracak. Etkinlik başladığında hangi oyunların indirime girdiği netlik kazanacak.
2024 Steam Yaz İndirimi 27 Haziran’da Başlıyor, İşte Detaylar!