Steam Büyük İndirim Kampanyası Başlattı!

Günümüzün en büyük oyun platformu olan Steam, oyunseverleri mutlu edecek bir haber paylaştı. Steam, birçok popüler oyunda geçerli olan büyük indirim kampanyasını açıkladı.

2022 yılının sonlarına doğru yaklaşırken yaşanan ekonomik sıkıntılar oyun dünyasında da hissedildi. Özellikle ülkemizde artan dolar kurundan dolayı oyunlara ulaşmak oldukça maliyetli hal aldı. Durumlar bu kadar kötüyken Steam tarafından sevindirici indirim haberi geldi.

Kur dalgalanmalarından dolayı Steam içerisindeki oyunların fiyatı oldukça yüksek hal aldı. Özellikle büyük yapımların yanından geçilemez oldu. Kısa bir süre sonra açılacak olan büyük indirimlerin kapısı şimdiden oyunseverlerin rüyasını süslemeye başladı.

Steam büyük indirim kampanyasından etkilenen oyunlar şu şekilde;

Cyberpunk 2077 –124,50 TL (-50%)

Red Dead Redemption 2 –149,50 TL (-50%)

It Takes Two –199,99 TL (-50%)

Sea of Thieves –30,50 TL (-50%)

Need for Speed™ Payback –19,90 TL (-90%)

DayZ –155,99 TL (-40%)

The Witcher® 3: Wild Hunt -11,99 TL (-80%)

Dying Light –19,49 TL (-67%)

ARK: Survival Evolved -10,56 TL (-67%)

Arma 3 –45,25 TL (-75%)

Cities: Skylines –16,25 TL (-75%)

Resident Evil –50,62 TL (-75%)

Resident Evil Village –201,75 TL (-25%)

Resident Evil 2 –121,05 TL (-70%)

Resident Evil 3 –121,05 TL (-70%)

Resident Evil 4 –13,87 TL (-75%)

Resident Evil 6 –74,62 TL (-75%)

Resident Evil 7 Biohazard –101,25 TL (-50%)

Mount & Blade: Warband –7,49 TL (-75%)

Just Cause 4 Reloaded –108,37 TL (-79%)

Just Cause 3 –6,75 TL (-85%)

Frostpunk –54,00 TL (-75%)

Jurassic World Evolution 2 –41,40 TL (-55%)

WWE 2K22 –214,50 TL (-50%)

Thief Simulator –8,00 TL (-75%)

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition –4,65 TL (-85%)

Pacify –7,35 TL (-30%)

Steam’in açıkladığı büyük indirimler birçok oyunseverlerin beklentisini karşılaşmış durumda. Özellikle 2023 yılına girmeden oyunseveler son oyunları kütüphanesine ekleyebilecek. Listede yer alan Read Dead Redemption 2 ve Cyberpunk 2077 oyunları, oyunseverlerin göz bebeği durumda.

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