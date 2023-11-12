Geçtiğimiz günlerde Steam Deck Oled, geliştiricisi Valve tarafından tanıtıldı. Tanıtımda Valve Steam Deck 2’den de bahsetti ancak söyledikleri Steam Deck’in yeni versiyonunu bekleyenleri üzdü. Valve’nin açıklamalarına göre ürünün piyasaya sürülmesine daha vakit var gibi. Peki, Steam Deck 2 ne zaman çıkacak, 2025’e mi kaldı?

Steam Deck 2 Ne Zaman Çıkacak?

Valve’nin yeni ürünü Steam Deck Oled, dün duyuruldu. Şirketin yeni bir ürün üzerinde çalıştığı biliniyordu ancak bu ürünün orijinal Steam Deck’e yapılacak olan bir Oled ekran olduğu bilinmiyordu. Oled ekran sayesinde orijinal ürün artık daha gerçek siyahlar sunacak. Steam Deck Oled 6nm işlemcili, 7,4-inç büyüklüğünde olan oyun konsolu, 90 Hz, 1.000 Nit OLED ekran özelliklerine sahip. Ürün yeni donanım özellikleri sayesinde yüzde 50 oranında daha uzun kullanım ömrü sunuyor.

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Tüm bunların yanı sıra oyun dünyası Steam Deck 2 hakkında iyi haberler bekliyordu. Ancak açıklamalara göre söz konusu oyun konsolu yakın zamanda piyasada olamayacak. Steam Deck’in yaratıcılarında olan Lawrance Yang, Steam Deck Oled’in ardından Steam Deck 2 çalışmalarına başlanacağını açıkladı. Yang’ın söylediğine göre bahse konu oyun konsolu “Yeni nesil bir güç yükseltmesine” sahip olacak.

Yang: Steam Deck Oled’ten Çok Memnunuz!

Lawrence Yang’ın açıklamalarına göre hali hazırda piyasada bulunan Steam Deck oyun konsolu 2- 3 yıl kadar daha kullanılmaya devam edecek. Açıklamalardan anlaşılan o ki, Steam Deck için acele edilmiyor. Ürünün çıkış tarihi 2025 ve hatta 2026’nın başına kalmış gibi görünüyor.

Yang açıklamasında, şu an var olan konsollarından oldukça memnun olduklarını Steam Deck 2 için bir tarih planlamadıklarını aktardı. Teknolojik bakımdan Steam Deck 2’ye ihtiyaç duyulduğunda, geliştirici ekibin bir sıçrama yapacağını söyleyen Yang, Steam Deck Oled versiyonundan aşırı memnun olduklarını ve kullanıcının da mutlu olacağını dile getirdi. Bununla birlikte Steam Deck Oled çıkış tarihi 16 Kasım olarak planlanıyor.

Steam Deck’in yeni sürümü Steam Deck Oled, ekran ve pil ömrü bakımından daha iyi olacak ancak donanım özellikleri, yani performans bakımından eski sürümle pek farklı olmayacak. Şirket, Apple’ın pazarlama stratejisi gibi yıllık ürün lansmanlarından pek hoşlanmıyor diyebiliriz.

Valve’nin Oyun Pazarındaki Yeri

Valve, Steam Deck LCD ve Oled konsollarının yalnızca başlangıç olduğunu ve bu versiyonların ötesinde konsollar üreteceklerini belirtti. Taşınabilir oyun konsolu pazarını akıllı telefonların ilk dönemiyle kıyaslayan üretici, bu alanda telefon kadar hızlı bir yayılma olmayacağını ancak yeni oyun konsolları üretmeye devam edeceklerini aktardı.

Taşınabilir oyun konsolu pazarında rekabetin günden güne arttığını söyleyen Valve, bu piyasada pek çok markaya göre avantajlı olduklarını belirtti. Oyun geliştiricileri ile kurduğu doğrudan iletişimden bahseden Valve, sistemlerindeki optimum oyun deneyiminden söz etti. Bu sözleri destekler nitelikte, şu anda 4000’i aşkın oyun Steam Deck için uygun durumda.