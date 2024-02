Ana Sayfa » Oyun Steam En İyi Ücretli Oyunlar 2024 Oyun Steam En İyi Ücretli Oyunlar 2024 Ayşen Sıla 5 Görüntüleme

PC oyunları söz konusu olduğunda Steam tartışmasız en iyi vitrinlerden biridir. Her yıl, yıl boyunca periyodik olarak Steam indirimleri gerçekleşiyor, bu yüzden hangi oyunları istek listenize ekleyeceğinizi veya hemen şimdi alacağınızı bilmeniz gerekiyor. Biz de işinizi kolaylaştırmak için bu listede 2024’te satın alabileceğiniz en iyi Steam oyunlarından bahsettik.

Steam En İyi Ücretsiz Oyunlar 2024 Bir de ücretsiz oyunlara göz atın… makaleye göz at

XCOM 2

Taktiksel bir strateji oyunu olan XCOM2, eleştirmenlerce beğenilen XCOM: Enemy Unknown oyununun devamıdır. Önceki oyun sizi uzaylı istilasına karşı savaşan gizli bir örgütün komutanının yerine koyarken, XCOM 2 aynı örgütü kontrol etmenizi sağlıyor. Ancak bu sefer uzaylılar Dünya’yı yönetiyor ve siz kaçak durumdasınız. Oyun, çoğu görevi zamana duyarlı hale getiren aktif bir zamanlayıcı sistemine sahiptir. Dahası, oyunda karakterin kalıcı ölümü özelliği bulunuyor ve bu da oynanışa bir aciliyet hissi veriyor.

Diablo 4

Herkesin Steam kütüphanesinin, kış aylarında içine girebileceği büyük, derin bir RPG’ye ihtiyacı vardır. Diablo 4 bunun için muhteşem bir oyun. Blizzard’ın kendi PC istemcisinde çıkışından aylar sonra oyun (birçok Steam Deck sahibinin onu çalıştırmak için zorluklardan geçmesine neden oldu), artık Steam’de de mevcut. Blizzard’ın saygın Diablo serisinin en son oyunu, lansman sırasında gösterişli ve ödüllendirici bir deneyim sunarak ismine yakıştı. Ve o zamandan bu yana oyun, ister tek başınıza ister arkadaşlarınızla oynayın daha da iyi hale geldi. Ayrıca 2024’te daha fazla içerik yolda olacak.

No Man’s Sky

Birinci şahıs uzay keşif oyunu No Man’s Sky, Hello Games’in 2016’da piyasaya sürdüğü bir oyundur. O zamandan bu yana geliştirici, oyun değiştiren güncellemelerden sonra güncellemeler sunarak, oyunculara uzayda neredeyse tamamen özgürlük sağlamak için sürekli olarak kendi çıtasını yükseltti. No Man’s Sky geminizi tam kapasiteye yükseltmek için kaynakları topladığınız harika bir uzay keşif oyunu olabilir ve ileri karakollar inşa etmeye odaklanabilirsiniz. Veya hazinelerini ele geçirmek için diğer oyuncularla savaşan bir uzay korsanı olabilirsiniz.

Dying Light

Dying Light 2 yavaş yavaş güncellenip geliştirilirken, ilk oyun olan Dying Light her türlü ilgiyi hak ediyor. Oyuncular, bir zombi salgınının ele geçirdiği kurgusal Harran şehrinde iki yeri keşfedecekler. Gün içinde hayatta kalmak, çöp toplamak ve parkur yapmak için çevikliğinizi ve dövüş becerilerinizi kullanıyorsunuz. Geceleri aşırı güçlü yırtıcılara karşı savaşa hazırlanmalısınız. Gergin oynanışı, yoğun atmosferi ve dinamik gündüz-gece döngüsüyle Dying Light oynanması gereken oyunlardan biri haline geliyor.

Baldur’s Gate 3

İster tek başınıza ister bir ekiple oyun oynayın, Baldur’s Gate 3 PC’de mutlaka oynanması gereken bir oyundur. Bu RPG, evreni ve kural seti açısından Dungeons & Dragons’a birçok yönden benzer durumda. Her savaş sıra tabanlı ve kendi silahları ve büyüleriyle tamamlanmış dört karakterden oluşan bir mürettebatı komuta edersiniz. Kavgalar her zaman heyecan vericidir, ancak yumruklaşmaların dışında olanlar da aynı derecede – hatta daha fazla- sürükleyicidir. Oyundaki yolunuzu ve önemli karakterlerle olan ilişkilerinizi değiştirecek kararlar alacaksınız. Eğer akıllıysanız, savaşlardan konuşarak bile çıkabilirsiniz. Her fırsatta o kadar çok olasılık var ki Baldur’s Gate 3’ün sunduğu her şeyi tek bir oyunda görmek imkansız.

Disco Elysium

Açık dünya CRPG’si Disco Elysium, sizi yolsuzluk ve çürümeyle boğuşan cesur bir şehirde bir cinayetin gizemini çözen bir dedektifin yerine koyuyor. Distopik bir dünyada geziniyor, derin sohbetlere katılıyor ve karakterinizin ahlakını, becerilerini ve akıl sağlığını etkiliyorsunuz. Düşündürücü anlatımı ve güzel sanat tarzıyla Disco Elysium bir başyapıt olarak karşımıza çıkıyor.

Hades

Hades, sizi yeraltı dünyasından kaçmaya çalışan Hades’in oğlu Zaegreus’un yerine koyan rogue benzeri bir aksiyon oyunudur. Mitolojik yaratıklar, güçlü silahlar ve ilahi yeteneklerle dolu değişen bir labirentte savaşıyorsunuz. Üstelik oyunun zengin anlatımı ve çarpıcı görselleri sizi kendine hayran bırakacak. Hades, evrensel olarak sevilen bir video oyunu, sevilmeyecek pek bir tarafı yok ve oyun döngüsü, ona sık sık geri dönmenizi sağlayacak kadar tatmin edici.

Resident Evil 4 Remake

Orijinal Resident Evil 4, çok sayıda oyun özelliğini popüler hale getiren nesiller boyu süren bir oyundur. Zengin mirası göz önüne alındığında, birçok kişi Capcom’un yeniden yapımı yaparken başarısız olacağını bekliyordu. Ancak durum pek de öyle görünmüyor. Yeniden yapımı, modern oyuncular için 2005’teki orijinal oyunu zevkli bir şekilde yeniden yaratıyor ve yeni bir oyun sistemi sunuyor. Yazarlar ayrıca oyunun birçok bölümünü yeniden yazmaya da devam etti. Ve bu bir tehlike işareti olsa da durum böyle değil. Yeniden yazmalar bu oyuna yeni ama tanıdık bir kimlik kazandırıyor. Tek başına bu bile, bu oyunun orijinalin yanında eşit düzeyde durmasını sağlıyor.

Fallout: New Vegas

Bethesda’nın Fallout 3’ü hayranlar arasında kutuplaştırıcı bir tepki alırken, bağımsız bir spin-off olan Fallout: New Vegas büyük bir üne kavuştu. Birinci/üçüncü şahıs nişancı oyununun oynanışı aynı kalsa ve Fallout 3’ün özelliklerinin çoğu mevcut olsa da, yazımı bu oyunu farklı kılıyor. Fallout: New Vegas, sizi Mojave çölünde gizemli bir grup insan tarafından pusuya düşürülüp başlarından vurulduktan sonra cevaplar arayan bir kuryenin yerine koyuyor. Sonuçta kendilerini iki grup arasındaki bir iç savaşın ortasında buluyorlar ve nükleer sonrası Vegas’ta tuhaflıkların içine giriyorlar. Oyunun muhteşem yazımı ve keşfi, onu en iyi oyunlardan biri haline getiriyor.

Darkest Dungeon

2D rogue benzeri bir RPG olan Darkest Dungeon’da, kusurlu kahramanlardan oluşan bir ekip oluşturup onlara ölümcül yaratıklar ve tuzaklarla dolu hain zindanlarda rehberlik ediyorsunuz. Bu heyecan verici sıra tabanlı oyunda onların akıl sağlığını yönetecek, korkularıyla savaşıp zor kararlar vereceksiniz. Unutulmaz atmosferi, stratejik derinliği ve cezalandırıcı zorluğuyla Darkest Dungeon, cesaretinizi ve akıl sağlığınızı sınayacak.

Left 4 Dead 2

Dünyayı süsleyen en popüler kooperatif nişancı oyunlarından biri olan Left 4 Dead 2, aynı derecede tatmin edici olan Left 4 Dead’in devamıdır. Oyuncuları zombi sürülerinin istila ettiği bir dünyaya bırakan, işbirlikçi bir birinci şahıs nişancı oyunudur. Hayatta kalmak için savaşmak ve ölümsüzlerin dalgalarıyla savaşmak için arkadaşlarınızla veya AI arkadaşlarınızla takım kurmanız gerekir. Yoğun oynanışı, takımın performansına göre zorluk seviyesini değiştiren dinamik yapay zeka yönetmeni, çeşitli silah ve karakterleri ile Left 4 Dead 2, hafta sonunu arkadaşlarınızla geçirmenin en iyi yoludur.

Stardew Valley

Stardew Valley Yeni Güncellemesi 2024 Yılında Çıkacak

Stardew Valley, güzel oynanışı ve iç açıcı hikaye anlatımıyla oyuncuları büyüleyen büyüleyici bir çiftçilik simülasyon oyunudur. Çiftliğinizi geliştirip, ödüllendirici faaliyetlere katılabilir, kasaba halkıyla ilişkiler kurup vadinin sırlarını ortaya çıkarabilirsiniz. Ek olarak, arkadaşınız veya partneriniz ile ekip oluşturup en iyi çiftliği yaratabileceğiniz yeni bir ortak çalışma modu da var. Güzel piksel sanatı ve rahatlatıcı müzikleriyle Stardew Valley, canlı bir sanal dünyaya huzurlu bir kaçış sunuyor.

Slay the Spire

Slay the Spire, bağımlılık yaratan deste oluşturma rogue benzeri bir oyundur. Sizi Kule’de bir yolculuğa gönderiyor, düşmanlarla yüzleşiyor ve benzersiz bir deste oluşturmak için kartları topluyorsunuz. Sıra tabanlı dövüş, stratejik karar verme ve prosedürel olarak oluşturulmuş seviyelerin karışımıyla Slay the Spire, tekrar oynanabilirlik ve ilerleme hissi sağlar. Kule’yi fethedip zafer talep ederken sayısız zorlukla yüzleşmeye ve stratejiler keşfetmeye hazır olun.

Dark Souls: Remastered

Orijinal Dark Souls oyununun yeniden düzenlenen sürümü Dark Souls: Remastered, eleştirmenlerce beğenilen aksiyon RPG’sini düzelterek herkes için gelişmiş bir deneyim sunuyor. Zorlu düşmanlarla, karmaşık seviye tasarımıyla ve atmosferik hikaye anlatımıyla dolu Lordran’ın birbirine bağlı dünyasında yolculuk yapın. Oyunun bu sürümü daha iyi görseller, performans ve çevrimiçi düzeltmelerle birlikte geliyor. Orijinal Dark Souls’un cezalandırıcı ama ödüllendirici oynanışını daha yeni bir izleyici kitlesine getiren bu oyun modern bir klasik olma statüsünü sağlamlaştırıyor.

Street Fighter 6

Street Fighter, zamana direnen eski serilerden biridir. Nesiller boyunca birden fazla girişe tanık olduk. Street Fighter 5 başarısız olurken, Street Fighter 6 beşinci girişteki birçok sorunu çözmeyi ve onu yepyeni boyutlara taşımayı başardı. Altıncı giriş, serinin mirasını kutlarken önceki girişin neredeyse tüm sorunlarını çözüyor. Ayrıca oyunu herkes için erişilebilir kılmak için yeni bir oynanış sistemi ve eğlenceli bir savaş sistemi sunuyor. Serinin geleceği bundan sonra parlak gibi görünüyor.

Sleeping Dogs

Sleeping Dogs, birinci şahıs nişancı oyunlarının büyük ilgi gördüğü bir dönemde piyasaya sürüldü. Böyle bir manzaranın ortasında, bu oyun birçok stil ve kişilikle bazı şeyleri yakalamayı başardı. Birincisi, Hong Kong anakarasının hala bu tarihe kadar uzanan güzel bir canlandırmasını sundu. Bir açık dünya oyunundan bekleyeceğiniz etkileşime sahip olmasa da, güçlü Sun-On-Yee Üçlüsü’nü engellemeye çalışan gizli polis Wei Shen’in sert suç draması hikayesini telafi ediyor. Hikayenin yanı sıra, dövüş ve müzik de yılda bir kez ziyaret edeceğiniz bir oyun yaratma deneyimini artırıyor.

Deep Rock Galactic

Bu oyunun amacı basit: bir iş seçin, cücelerden oluşan bir ekip oluşturun, madencilik keşif gezilerinizi tamamlayın ve başarılı olduğunuzda bira için. Her yolculuktan önce dört benzersiz sınıf arasından seçim yapacak ve prosedürel olarak oluşturulmuş, tamamen yok edilebilir bir mağara sistemine giriş yapacaksınız. Deep Rock Galactic yıllar boyunca pek çok iyi niyet topladı ve ortak oyunlardan hoşlanan herkes, madencilik yapmak için biraz zaman harcayacak arkadaşlarınız varsa bunun oynanabilir bir oyun olduğunu söyleyecektir.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Devil May Cry’ın arkasındaki beyinler tarafından yapılan bir aksiyon RPG’si olan Dragon’s Dogma: Dark Arisen’da fantastik bir maceraya atılacaksınız. Bu oyunda oyuncular, efsanevi yaratıklar ve tehlikeli manzaralarla dolu geniş bir dünyaya adım atıyor. Arisen’ın heyecan verici gerçek zamanlı savaşları için tatmin edici özelleştirmelerle, derin ve dinamik bir savaş sistemi kullanıyorlar. Zengin bilgisi, heyecan verici görevleri ve Pawns olarak bilinen AI yoldaşları işe alma yeteneği ile Dragon’s Dogma: Dark Arisen, aksiyon RPG hayranlarının mutlaka oynaması gereken bir oyun.

Return of the Obra Dinn

Papers Please’den Lucas Pope’un bir başka bağımsız oyunu olan Return of the Obra Dinn, oyuncuları bir gemi trajedisinin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaya zorlayan bir bulmaca-macera oyunudur. Geminin son anlarını yeniden canlandırabilecek sihirli bir cep saatiyle sigorta müfettişinin yerine geçersiniz. Büyüleyici anlatımı, benzersiz görselleri ve sonuç çıkarma oyunuyla Obra Dinn, oyuncuları sonuna kadar meşgul eden heyecan verici bir deneyim sunuyor.

Hollow Knight

Hollow Knight, silah olarak bir çivi kullanarak eski Hallownest krallığının derinliklerine dalan sessiz şövalyeyi kontrol etmenizi sağlar. Karmaşık ve birbirine bağlı mağaraları keşfedin, zorlu düşmanlarla savaşın ve kayıp bir medeniyetin sırlarını ortaya çıkarın. Basit ama zorlu dövüşler, ödüllendirici keşifler ve derin bilgilerle Hollow Knight, güzel ve melankolik bir diyarda unutulmaz bir yolculuk sunuyor.