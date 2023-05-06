Steam Hafta Sonu İndirimleri Başladı!

Günümüzün en popüler oyun platformu Steam, içerisinde yüzlerce oyuna büyük indirim uyguladığı Hafta Sonu İndirimleri’ni başlattı.

Dijital oyun mağazası olarak zirvede yer alan Steam, kullanıcılarını düşünmeye devam ediyor. Bahar ayları başlarken, oyunseverler için büyük indirimler hazırlayan Steam, şaşkınlık yaratacak fiyatlardaki oyunları oyunseverlerin beğenisine sunacak.

Steam Hafta Sonu indirimleri kapsamında indirime girecek oyunlar kısa süreliğine bu indirimlerden yaralanacağını unutmamakta fayda var.

Steam Hafta Sonu İndirimleri’nde yer alan oyunlar şu şekilde;

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat Call of Duty: Modern Warfare 999 TL 329,67 TL Call of Duty: Black Ops 99 TL 49,50 TL Grand Theft Auto 4: The Complete Edition 109 TL 32,70 TL Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition 1.150,00 TL 575,00 TL Black Mesa 190 TL 47,50 TL Resident Evil Village 269,00 TL 134,50 TL Marvel’s Guardians of the Galaxy 369,00 TL 110,70 TL Assassin’s Creed Origins 699,00 TL 104,85 TL

Steam Hafta Sonu indirimleri bu hafta sonu boyunca devam edecek. Devam eden kur dalgalanmaları ve artan oyun fiyatlarına bu indirimler ilaç gibi gelecek.

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