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Steam Hafta Sonu İndirimleri Başladı!

Günümüzün en popüler oyun platformu Steam, içerisinde yüzlerce oyuna büyük indirim uyguladığı Hafta Sonu İndirimleri'ni başlattı.

İbrahim Özbek

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Steam Oyunlara Zam Yaptı

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Günümüzün en popüler oyun platformu Steam, içerisinde yüzlerce oyuna büyük indirim uyguladığı Hafta Sonu İndirimleri’ni başlattı.

Dijital oyun mağazası olarak zirvede yer alan Steam, kullanıcılarını düşünmeye devam ediyor. Bahar ayları başlarken, oyunseverler için büyük indirimler hazırlayan Steam, şaşkınlık yaratacak fiyatlardaki oyunları oyunseverlerin beğenisine sunacak.

Steam Hafta Sonu indirimleri kapsamında indirime girecek oyunlar kısa süreliğine bu indirimlerden yaralanacağını unutmamakta fayda var.

call of duty

Steam Hafta Sonu İndirimleri’nde yer alan oyunlar şu şekilde;

Oyun AdıNormal Fiyatİndirimli Fiyat
Call of Duty: Modern Warfare999 TL329,67 TL
Call of Duty: Black Ops99 TL49,50 TL
Grand Theft Auto 4: The Complete Edition109 TL32,70 TL
Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition1.150,00 TL575,00 TL
Black Mesa190 TL47,50 TL
Resident Evil Village269,00 TL134,50 TL
Marvel’s Guardians of the Galaxy369,00 TL110,70 TL
Assassin’s Creed Origins699,00 TL104,85 TL

Steam Hafta Sonu indirimleri bu hafta sonu boyunca devam edecek. Devam eden kur dalgalanmaları ve artan oyun fiyatlarına bu indirimler ilaç gibi gelecek.

Epic Games 3 Oyunu Ücretsiz Olarak Veriyor!

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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