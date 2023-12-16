Oyun tutkunları için en önemli platformlardan biri konumunda olan Steam, Türk gamerlar arasında popülaritesini; aldığı “TL ile oyun satmayı bırakıp dolara geçme” kararı neticesinde yitirmeye başlasa da, halen pek çok oyuncunun uğrak noktası olmayı da sürdürüyor. Steam Kış İndirimleri 2024 yılına girilirken, cazip fırsatlar sunması durumunda, küskün gamerları da yeniden platforma çekebilir. Oyuncular için olduğu kadar Steam için de bir fırsat konumunda olan Kış İndirimleri, Epic Games’e doğru kaymakta olan oyuncuların platforma verdiği son şanslardan biri niteliğinde olabilir.

Steam Kış İndirimleri 2024 Bu Hafta Başlıyor

2023 yılının son oyun indirim, aynı zamanda 2024 yılının da ilk oyun indirimi niteliğinde olacak. Steam’in en büyük mevsimsel indirimi konumunda olan Kış İndirimlerinde, pek çok oyunun kayda değer oranda indirime girmesi bekleniyor. Yüzde 90’a varan oranlarda oyun fiyatlarının düşmesi beklenen kampanya süresince; belirli oyunların ücretsiz şekilde verilmesi de oyuncuların beklentileri arasında.

Epic Games Store Yılbaşı İndirimleri 2024 kapsamında fiyatı düşen oyunlar için buraya göz atabilirsiniz.

Yıllardır Türk PC oyuncuları için en önde gelen 2 platform olan Steam ile Epic Games Store arasındaki rekabette her daim Steam açık ara önde bulunuyordu. Bununla birlikte, Ekim ayı sonunda açıkladığı duyuru ile 20 Kasım itibariyle TL ile oyun satmayı bırakacağını belirten Steam, Türk oyuncularda büyük hayal kırıklığına neden olmuştu. Söylediği gibi 20 Kasım akşamında TL’den dolara geçen platformdaki oyunların fiyatları belirgin seviyede artmıştı.

Epic Games’in (yukarıda linkini de verdiğimiz gibi) pek çok farklı indirimle oyuncuların karşısına gelmeye devam etmesi ve Türk Lirası ile oyun satması; Türk gamerların yönünü Epic Games’e çevirmesini sağlamıştı. Steam Kış İndirimleri, cazip fırsatlar sunması durumunda, oyuncuların bir bölümü ile Steam arasındaki bağları yeniden kuvvetlendirebilir.

Oyuncular Steam’e Tepkili

İndirim sezonlarını hem resmi sitesinden hem de sosyal medya mecralarından duyuran Steam’in bu duyurusu; Türk Gamerlar tarafından genellikle tepkiyle karşılandı ve Epic Games indirimlerinin tercih edildiği pek çok oyuncu tarafından belirtildi. Bununla birlikte indirimli oyun fiyatlarının ne seviyede olacağını merak eden önemli bir kitle de mevcut.

Hangi Oyunlar İndirime Girecek?

Steam’in en büyük indirim dönemi olan kış indirimlerinde hemen her yıl, platformdaki neredeyse tüm oyunlar indirime giriyor. Yüzde 5’den yüzde 99’a kadar değişen oranlarda indirimlerin uygulandığı oyunlar cazip fiyatlarla oyunculara sunulabiliyor. Hangi oyunların ne seviyede indirime gireceği ise ancak 21 Aralık Perşembe günü itibariyle netleşecek.